הסערה סביב מינויו של ראש המוסד הבא רחוקה מסיום. הוועדה המייעצת למינוי בכירים, הידועה כ"ועדת גרוניס" בראשות נשיא העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, התכנסה היום (חמישי) באופן חריג לדיון מחודש בסוגיית אישור מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד הרגיש.

הכינוס החוזר התקיים בעקבות החלטה דרמטית של שופטי בג"ץ, שהורו לוועדה לבחון מחדש את החלטתה הקודמת לאשר את המינוי, תוך שימת דגש על שמיעת עדותו של אורי אלמקייס.

במוקד המחלוקת שנידונה כעת בוועדה עומדת פרשת הפעלתו של אלמקייס כסוכן מודיעין במסגרת 'מבצע השפעה' של אוגדת הבשן, עליה פיקד גופמן באותה עת. אלמקייס, שהיה אז קטין, נעצר בהמשך על ידי השב"כ ושהה במעצר קרוב לשנתיים עד שזוכה מאשמה.

השאלה המרכזית העומדת כעת בפני הוועדה היא האם גופמן אישר את ההפעלה, האם ידע על מעצרו של הנער, והאם דבק באמת כאשר נשאל על כך במסגרת תחקירים צבאיים וביטחוניים.

במהלך הדיון היום, הופיע אלמקייס בפני חברי הוועדה ומסר את גרסתו באריכות במשך כשעה. עורכי דינו של אלמקייס, אורית חיון ודין כוכבי, התייחסו לעדות שמסר לקוחם ומסרו הודעה תקיפה בתום הדיון. לדבריהם: "אורי הציג מידע חדש ומשמעותי שהוועדה טרם נחשפה אליו קודם לכן. המידע החדש סותר באופן מפורש עדויות אחרות שנשמעו בוועדה, ובכללן עדותו של האלוף רומן גופמן עצמו".

עורכי הדין הביעו סיפוק מעצם הופעתו של אלמקייס: "אנו מברכים על ההזדמנות שניתנה לאורי להופיע בפני הוועדה, כפי שהיה צריך לקרות מלכתחילה. אנו סומכים על חברי הוועדה, שנחשפו כעת לראשונה לראיות ולעדויות החדשות, כי יגיעו לחקר האמת בפרשה זו".

בנוגע לתוכן העדות, הוסיפו עורכי הדין: "המידע שהציג אורי מוכיח את המודעות של האלוף גופמן להפעלה, ומראה עד כמה חמורה הייתה ההפקרה של אורי במעצר – הפקרה שהייתה יכולה להימנע לו היה גופמן מקבל אחריות ואומר את האמת כשנשאל על כך".

יצוין כי עד כה, שופטי בג"ץ לא קיבלו את כל העתירות שהוגשו נגד המינוי של רומן גופמן. השופטים דחו את כל ההודעות החסויות לכאורה שהעבירה להם היועמ"שית גלי בהרב מיארה.