אישה בת 70 אשר סבלה משבר בעצם העצה באגן, נותחה בערב החג בניתוח דחוף בהדסה עין כרם, על יד צוות מנתחים אורתופדי שהציל את חייה, בניתוח רובוטי. כך נמסר היום (ראשון) מבית החולים הדסה.

לפי הודעת בית החולים, מאחר והייתה ערה לאורך ההליך, הצוות איפשר לאישה לבחור במוזיקת רקע בחדר הניתוח והיא ביקשה לשמוע שירים חסידיים ברוח חג הפסח.

״מדובר בגברת שהייתה שרויה בכאבים של ממש ולא קמה לאורך חודש שלם מהמיטה לאחר שנפלה ושברה את עצם העצה באגן״, מספר פרופ׳ ג׳וש שרודר, מנהל יחידת ניתוחי עמוד שדרה בהדסה. ״כל תנועה או כיפוף של הגוף הייתה בלתי אפשרית, מה שהביא לפגיעה קשה באיכות החיים ולכאבים קשים.

״היא סבלה מדלקת ריאות משמעותית שרק הלכה והחריפה עקב השכיבה הממושכת ללא תזוזה, כמו למשל אספירציות שביצעה (שאיפה לדרכי הנשימה) של מזון או נוזלים שמהווים גורם משמעותי לנזק ריאתי ארוך טווח ולסכנת חיים״.

מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06

המשפחה פנתה אל פרופ׳ שרודר על מנת לבצע את הניתוח בדחיפות לקראת החג. ״הבנתי ללבו של בנה של המטופלת שלנו, שרק רצה שאימו תוכל לרדת מן המיטה לאחר חודש של השבתה מלאה ומצב בריאותי שרק הולך ומחריף ותוכל לעבור את החג אחרת״, מספר פרופ׳ שרודר. ״הגענו בצהרי יום רביעי, ערב החג, ובהתייעצות עם המרדים שלנו - ד״ר האשם רוחי, הובהר כי היא לא תוכל לעבור ניתוח בהרדמה מלאה מפני שהמצב היה מסכן את חייה לאור דלקת הריאות החריפה שאיתה התמודדה״.

לאחר סיעור מוחות נקבע כי ניתוח קיבוע עצם העצה באגן יבוצע בהרדמה מקומית. ״מדובר בהחלטה מאוד יוצאת דופן לסוג כזה של ניתוח״, מדגיש פרופ׳ שרודר. ״הרדמה ספינלית (Spinal Anesthesia) היא טכניקת הרדמה אזורית בה מוזרק חומר מאלחש ישירות לנוזל השדרה בגב התחתון. היא מאלחשת את פלג הגוף התחתון באופן זמני ואיפשרה ערות מלאה של המטופלת שלנו. נדיר שעושים בה שימוש בניתוחי אגן משמעותיים אבל כל הרדמה אחרת הייתה מסכנת את חייה של הגברת. היא ומשפחתה סמכו עלינו ועל שיקול הדעת של המרדים הותיק והמנוסה.

את הניתוח ביצע הצוות שכלל את המרדים ד״ר האשם רוחי ואת ד״ר אחמד שהואן ואחי חדר הניתוח מוחמד קראין ולילי אוסיפוב, בשימוש ברובוט ״מזור״ - פרי פיתוח כחול לבן בו עושים שימוש תדיר בחדרי הניתוח האורתופדיים בהדסה.

״הודות לביצוע הניתוח בדרך הזו, ההליך הסתיים תוך 20 דקות בלבד, כאשר בהליך רגיל שאינו רובוטי היינו נכנסים לחדר הניתוח למספר שעות״, מבהיר פרופ׳ שרודר. "לאורך הניתוח נהננו יחד עם המטופלת מהמוזיקה שבחרה בעצמה, שירים חסידיים שהכניסו את כולם לאוירת החג ואפילו שרנו בעצמנו.

"באותו ערב ממש, היא כבר חשה בהתאוששות בדלקת. הריאות והצליחה להתיישב לראשונה במיטתה בהתאוששות ביחידה לטיפול נמרץ וחוותה את ליל הסדר באופן שלא האמינה שיקרה״, מסכם פרופ׳ שרודר. ״משפחתה הודתה לנו על הנס שלהם שהגיע בדיוק בזמן לחג הפסח״.