מחאה שנערכה סמוך למשכן הכנסת בירושלים נגד הממשלה הסלימה היום (שלישי), לאחר שחלק מהמפגינים לא נענו לקריאות השוטרים להתפזר.

במהלך האירוע, מספר משתתפים החלו להפר את הסדר הציבורי, בין היתר באמצעות חסימת צירים מרכזיים והשמעת קריאות גנאי לעבר כוחות הביטחון, כולל אמירות חריפות כלפי חיילים ושוטרים.

כוחות המשטרה שפעלו במקום פיזרו את המפגינים שנחשדו בהפרות סדר, ועצרו ארבעה מהם. על פי המשטרה, שניים מהעצורים חשודים גם בתקיפת שוטרים במהלך העימותים.

במשטרה מדגישים כי למרות המחויבות לאפשר חופש מחאה, לא תתאפשר פגיעה בסדר הציבורי או השמעת קריאות הנתפסות כהסתה נגד אנשי כוחות הביטחון.