מאבק המשטרה בכל הקשור להסתננותם של שוהים בלתי חוקיים מתחומי אזור יהודה ושומרון לתוך מדינת ישראל, לעיתים 'מפתיע' בהיבטי היצירתיות והתעוזה של אותם שב"חים, אך גם של אותם אלו המסייעים בידם לעשות כן.

כך אירע אתמול, יום שני. באחת משעות הצהריים נבדק על ידי המאבטחים במחסום צופים רכב שבתוכו ישבו 4 נוסעים. הבודקת חדת העין הבחינה כי בתא המטען נפרס סדין שעורר חשדה לאחר ששמה לב לתנועות נשימה תחתיו.

כשהרימה את הסדין, גילתה אדם חשוד, שבבדיקתו נודע כי מדובר בשוהה בלתי חוקי פלסטיני תושב בית-פוריכ בן 49.

שוטרי תחנת אריאל של מרחב שומרון הוזעקו למקום ועצרו את השב"ח ואת החשוד שנהג ברכב, תושב ת"א בן 47, בגין עבירת הסעת שב"ח. השניים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ומתוכה עלה כי קיימת היכרות בין השניים וכי קדם למעשה תכנון משותף ביניהם.

לאחר שחוקרי תחנת אריאל השלימו את פעולות חקירתם של השניים, היום הגישה יחידת תביעות שומרון של מחוז ש"י את כתב האישום נגדם בבית המשפט בפתח תקווה, בגין עבירות של כניסה לישראל שלא כחוק (שב"ח), הפרעה לעובד ציבור, הסעת תושב זר השוהה שלא כדין ונהיגה בקלות ראש. לצד כתב האישום, דרשה התביעה מבימ"ש להורות על מעצרם עד לתום ההליכים המשפטיים.

המשטרה מסרה כי מקרה זה מצטרף למקרים רבים נוספים, וביניהם מקרה שהתרחש בתאריך 24.3 מעט לאחר חצות, במהלכו בדקו לוחמי מג"ב מיניבוס במעבר א-זעיים בעת שעשה דרכו לכיוון ירושלים. במהלך בדיקת הרכב על ידי הלוחמים, אותרו 6 שב"חים מסתתרים בתוך דופן כפולה של הרכב.

השב"חים החשודים, פלסטינים תושבי שכם בגילי 29-19 ללא אישורי שהייה כחוק, נעצרו יחד עם נהג רכב ההסעה, ערבי-ישראלי תושב ירושלים בן 29, לחקירה בתחנת מעלה אדומים של מרחב גלעד.

מעצרם של החשודים הוארך ונגד ששת הפלסטינים הגישה בימים האחרונים התביעה הצבאית את כתב האישום. לצד זאת, צפוי בימים אלו כתב אישום אף נגד הנהג החשוד בהסעתם, מטעם התביעה המשטרתית של מחוז ש"י.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול כל העת להגברת הביטחון והגנה על הציבור, מניעת הסתננותם של שוהים בלתי חוקיים המעורבים לא אחת בעבירות פליליות וביטחוניות, מעצרם ומיצוי דין עמם, זאת לצד מיצוי הגבלות מנהליות המוקנות למשטרה במקרים אלו הדין גם עם אותם אלו המסייעים לשב"חים- מעסיקים, מלינים ומסיעים", נמסר.