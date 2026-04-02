"בחרו לפעול בפרובוקציה ובאלימות" "הטילים האלה באשמתך": חבורת הזויים ניסתה לפרוץ לביתו של השר קיש בזמן האזעקה | צפו שר החינוך יואב קיש פרסם הערב (מוצאי חג ראשון של פסח) תיעוד מטריד בו נראית קבוצת אנרכיסטים מנסים לפרוץ לשער ביתו תוך קריאות וצעקות נגדו | קיש כתב: "חבורת עבריינים קיצונית והזויה ניסתה הערב לפרוץ לביתי בחסות האזעקות. היו להם שמונה דקות להתפנות למקלט הסמוך ולהתמגן, אך בכל זאת בחרו להישאר במקום ולפעול בפרובוקציה ובאלימות כשבמהלך האזעקה ניסו לפרוץ לביתי" | צפו בתיעוד שפרסם (חדשות)

יג יוני גבאי כיכר השבת | ט"ו בניסן | 02.04.26