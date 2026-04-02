כיכר השבת
"בחרו לפעול בפרובוקציה ובאלימות"

"הטילים האלה באשמתך": חבורת הזויים ניסתה לפרוץ לביתו של השר קיש בזמן האזעקה | צפו

שר החינוך יואב קיש פרסם הערב (מוצאי חג ראשון של פסח) תיעוד מטריד בו נראית קבוצת אנרכיסטים מנסים לפרוץ לשער ביתו תוך קריאות וצעקות נגדו | קיש כתב: "חבורת עבריינים קיצונית והזויה ניסתה הערב לפרוץ לביתי בחסות האזעקות. היו להם שמונה דקות להתפנות למקלט הסמוך ולהתמגן, אך בכל זאת בחרו להישאר במקום ולפעול בפרובוקציה ובאלימות כשבמהלך האזעקה ניסו לפרוץ לביתי" | צפו בתיעוד שפרסם (חדשות)

22תגובות
מנסים להיכנס לבית השר (צילום: עמוד ה-X של השר)

17
הוא לא באמת ביקש להיכנס למרחב מוגן אצל השר..?
בנה
16
איך הוא מנסה להרבות שינאה
דוד
15
טמבלללללללללללל
נעם
14
פשוט חוליגן אמלה איזו התנהגות מזעזעת
אני
13
למה הוא עוד לא עצור בגין הטרדת משפחה באמצע הלילה וניסיון פריצה?
צבי הירש
כל מה שיעשו נגד הממשלה מותר
זה ברור
12
איפה המאבטחים????
דוד
בממ"ד...😅
חחח
11
מסכנים התלמידים שלו
"מורה"
10
זה מורה? זה פרחח חולה עמוק צריך אשפוז דחוף מדובר בחבורה מסוכנת איפה המשטרה איפה היועה"מש איפה
מני
9
למה כתוב "קיש שר" על הבית? הוא עד כדי כך מתלהב שהוא שר ?!?!?
דני
זה כל הדאגות שיש לך בחיים.
יואל ירושלמי
יש מצב שהפרחחים האלה תלו את השלט הזה
אדי
8
איפה יאיר לפיד בנט גנץ שימחו בדבר הנורא הזה
משה

