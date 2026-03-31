הערב (שלישי) הותר לפרסום כי האזרח הנאשם במסירת ידיעה סודית, ריגול חמור, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט בפרשת "פולימרקט" הוא עומר זיו, בן 30 ממרכז הארץ - כך על פי החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב משבוע שעבר.

במקביל, שמו של איש חיל האוויר, רס"ן במילואים, הנאשם אף הוא בפרשה, אסור בפרסום בשל תפקידו הרגיש בצה"ל. הוא נאשם במסירת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט.

זיו והנאשם הנוסף מוחזקים במעצר מסוף חודש ינואר. לפי כתב האישום שהוגש נגדם הם הימרו בפלטפורמת "פולימרקט" על מועד התקיפה הישראלית באיראן במבצע "עם כלביא" ועל מועד תקיפות נוספות של הצבא. השניים הכירו במסגרת עבודתם בחברת משחקים טכנולוגית. לזיו היו כמה חשבונות באתר "פולימרקט".

לפי כתב האישום, זיו שיתף את איש חיל האוויר שניתן להמר בפלטפורמה על השאלה אם תתרחש פעולה צבאית ישראלית נגד איראן לפני חודש יולי, בסמוך לגיוסו למילואים של איש חיל האוויר ביוני שנה שעברה.

עוד מתואר כי מכוח הקשר ביניהם, זיו ידע על תפקידו של הרס"ן במילואים. הם סיכמו כי איש המילואים יספק לזיו ידיעות סודיות בכל הנוגע למבצע "עם כלביא" - בתמורה לכך שהוא ישקיע מכספו בהימור ב"פולימרקט" על מועד המבצע, ושאם יזכה - יעניק למילואימניק חצי מהרווח.

בהתאם להסכם השוחד ביניהם, כך נכתב בכתב האישום, בכמה הזדמנויות ביוני בשנה שעברה, מסר איש המילואים לזיו שהמבצע צפוי לצאת לפועל. בתוך כך, זיו הימר ב"פולימרקט" על תשובה חיובית - שפעולה צבאית ישראלית נגד איראן תתרחש לפני חודש יולי. זאת, בכמה פעימות, כאשר בכל פעם הוא מגדיל בתיאום עם המילואימניק את סכום ההימור לפי ההתקדמות לקראת היציאה למבצע.

בכתב האישום מתואר כי המילואמניק עדכן את זיו בוואטסטאפ ב-12.6.2025, על אף שחתם על סודיות, כי תקיפה ישראלית תבוצע באיראן במהלך הלילה, והציע להעלות משמעותית את סכום ההימור בשל כך.

"מתוך בצע כסף ועל אף הסיכון שבחשיפת הסוד", נכתב בכתב האישום, מסר המילואמניק לזיו שהתקיפה תצא לפועל לפני חצות שעון ארה"ב, וזאת כדי שהוא ישקיע מכספו בהימור שיניב רווח מקסימלי למילואימניק. לפי כתב האישום, הוא אף המשיך לעדכן אותו כשהמבצע כבר יצא לפועל - כלומר, כשמטוסי חיל האוויר כבר המריאו ליעדי התקיפות באיראן.

לאחר מכן, לפי כתב האישום, עדכן זיו חמישה מחבריו בוואטסאפ שהוא ביצע את ההימורים באתר על סמך המידע שקיבל מהמילואימניק. הוא אף שלח להם צילום מהשיחה איתו, והזהיר אותם שלא להפיץ, במילים: "שלא ניכנס לכלא".

עם פרוץ המבצע, ב-13 ביוני 2025, הרוויח זיו לפי כתב האישום 128,432 דולר. לאחר מכן הוא המשיך להמר, כך לפי כתב האישום, על בסיס ידיעות סודיות הנוגעות לתקיפה באיראן שאותם מסר לו איש המילואים. בתום המבצע, נפגשו השניים ובהתאם להסכם ביניהם חילקו את הרווחים באמצעות ארנק קריפטוגרפי.

הנאשמים המשיכו להמר גם בספטמבר, לאחר שאיש המילואים השתתף בפעילות מבצעית של חיל האוויר בתימן, שהוגדרה כמסווגת. הוא מסר לעובד מידע סודי, והאחרון הימר על שאלות שעסקו במועד שבו ישראל תתקוף בתימן. בזכות תשובתו הנכונה זכה שוב בעשרות אלפי דולרים.

בינואר האחרון, הצביע איש המילואים על "התחממות" במקום מסוים. הוא אמר שעליהם להיות זמינים כי יש עדויות לכך שתקיפה ישראלית באיראן תתרחש במהלך חודש ינואר. בעקבות כך, הימר זיו באתר על השאלות אם ישראל תתקוף באיראן עד סוף ינואר ו"האם ישראל תתקוף באיראן עד סוף מרץ 2026?".

ואולם, בשל פרסומים באינטרנט על חשבון ההימורים שלו ותיוגו כמי שיש לו מידע פנים פוטנציאלי, זיו ביטל את ההימור על השאלה אם ישראל תתקוף באיראן עד סוף ינואר, החליף את שם הפרופיל שלו ושיתף בכך את איש המילואים.

לפי כתב האישום, התנהלותם של השניים "הייתה עלולה לסכן את הפעילות המבצעית, את ביטחונם של צוותי האוויר ולגרום נזק חמור לביטחון המדינה". זיו, במעשיו, כך לפי כתב האישום, "מסר ידיעה סודית לחבריו כאשר אינו מוסמך לכך, השיג והחזיק ידיעות סודיות, נתן שוחד לעובד ציבור בעד פעולה הקשורה בתפקידו, וכן עשה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין בדרך של העלמת ראיות".

לטענת זיו ואיש המילואים, הפרקליטות נהגה באכיפה בררנית. הם לא היחידים שנעצרו ונחקרו בפרשה, ובכל זאת הוחלט רק אותם להעמיד לדין, על אף שמדובר, לפי החשד, במעשים דומים, ושנטען על ידי חלק מהנחקרים שסוגיית ההימורים הייתה נושא מדובר.

אתמול התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בת"א בבקשת המדינה לעצור את השניים עד תום ההליכים. בעוד שבועיים וחצי צפוי השופט עודד מאור לתת את החלטתו בעניין - לאחר שיקבל את המלצת תסקיר שירות המבחן - ויחליט אם להורות על חלופת מעצר.