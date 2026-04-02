23:31: דיווח ב-CBS: שר המלחמה פיט הגסת' ביקש מהרמטכ"ל של צבא ארה"ב להתפטר ולפרוש באופן מיידי.

22:14: איראן מאיימת: מצר הורמוז יישאר סגור "במשך זמן רב" עבור ישראל וארה"ב.

22:12: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר למגזין "טיים" כי איראן "להוטה" להגיע להסכם לסיום המלחמה, אך תהה: "למה הם לא מתקשרים? פוצצנו את שלושת הגשרים הגדולים ביותר שלהם, הם מושמדים".

הוא הוסיף: "אומרים ש'טראמפ לא מנהל משא ומתן עם איראן', אבל זה משא ומתן די קל. הם קשוחים מאוד ומסוגלים לעמוד בכאב עצום ואני מכבד אותם על כך. האמת היא שהם יותר טובים בלשאת ולתת מאשר בלחימה".

22:05: שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הגיב להפצצת הגשר B1 שמחבר בין טהרן לכראג', וטען כי הוא היה עדיין בבנייה: "הרס תשתיות אזרחיות, כולל גשרים שעדיין לא הסתיימה בנייתם, לא יכריח את האיראנים להיכנע. זה רק משקף את תבוסת האויב ואת קריסתו המוסרית באי-סדר. כל גשר ובניין ייבנה מחדש, חזק יותר. מה שלעולם לא יתאושש זה הנזק למעמדה של אמריקה".

21:54: הדובר הצבאי של החות’ים, יחיא סריע: "שיגרנו טילים בליסטיים לעבר יעדים חיוניים ביפו הכבושה. הפעולה בוצעה בשיתוף עם איראן וחיזבאללה. ההסלמה שלנו היא הדרגתית ואנו נפעל בהתאם להתפתחויות הקרובות על פי התנהלות האויב ולאן פניו מועדות - הסלמה או רגיעה".

20:30: במד"א מעדכנים כי ביממה האחרונה העניקו טיפול רפואי ל-68 בני אדם ובהם 35 נפגעי גוף ו-33 נפגעי חרדה. 23 מנפגעי הגוף נחבלו בדרך למרחב המוגן.

21:18: בבית החולים בילינסון מעדכנים על שני פצועים קל מהזירה בפתח תקווה בעקבות השיגורים מאיראן.

21:00: אזעקות בגבול הצפון.

20:55: דוברות יחידת סע״ר – בני ברק - במהלך חג הפסח התקבלו שני אירועי נפילת רסיס בעיר. כוחות יחידת סע״ר הוזנקו לזירות, ביצעו חילוץ והעניקו מענה ראשוני מהיר ומקצועי, וסריקות לשלילת לכודים ונפגעים נוספים תוך שיתוף פעולה עם כלל גורמי החירום. מהזירות פונו חמישה נפגעים במצב קל.

20:52: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע שאגת הארי, נכון ליום חמישי ה-2 באפריל 2026 בערב, פונו לבתי החולים 6,497 נפגעים, מתוכם מאושפזים כעת 115 נפגעים:

2 שהתקבלו במצב אנוש

14 התקבלו במצב קשה

22 במצב בינוני

ו-77 קל

20:41: טראמפ: "הגשר הגדול באיראן קרס" - בתגובה איראן מאיימת על גשרים בישראל.

20:28: חיל האוויר תקף בהכוונת אמ"ן וחיסל את ג'משיד אסחאקי • המפקד שפיקד על זרוע המימון של המשטר וסיפק כספים לחיזבאללה והחות'ים וכן חיסל את מפקד יחידת הטילים

20:22: הקבינט המדיני ביטחוני, צפוי להתכנס מחר בבוקר בסביבות השעה 11:00, כדי לדון בהתפתחויות האחרונות.

20:18: שר החוץ גדעון סער: אני מברך על החלטת משרד החוץ של ארגנטינה להכריז על מוחסן סולטני טהראני, הממונה על השגרירות האיראנית בארגנטינה, כ״פרסונה נון גרטה״ ולגרשו מארגנטינה. בין הנימוקים להחלטה: הסרוב המתמשך של המשטר האיראני לשתף פעולה עם מערכת המשפט של ארגנטינה בחקירת הפיגוע ב-AMIA ומינוי מבוקשים ע״י מערכת המשפט הארגנטינית לתפקידים בכירים במשמרות המהפכה.

20:08: במגן דוד אדום מסכמים את אירועי החג: בגזרת הצפון, במספר אירועים שונים במהלך החג, העניקו צוותי מד״א טיפול רפואי למספר פצועים במצב קל מרסיסים: 2 פצועים פונו לבית החולים זיו, בהם גבר בן 85 עם פציעה ביד וגבר בן 34 עם פציעה בפנים.

בהמשך טופלו 2 פצועים נוספים במצב קל, בהם גבר כבן 30 עם פציעה בגב וגבר כבן 40 עם פציעה בראש. בנוסף פונו כ-16 נפגעי חרדה.

במרכז הארץ, באחד מאירועי הירי, העניקו צוותי מד״א טיפול רפואי ופינו מזירה בבני ברק 5 נפגעים במצב קל, בהם 3 נפגעים משברי זכוכיות עם שריטות קלות (בני 24 ו-12 ושתי תינוקות בנות 7 חודשים), וכן אישה בת 34 שלקתה בהתקף חרדה. בשאר הזירות שנסרקו במרכז לא אותרו נפגעים.

20:05: שר הביטחון ישראל כ"ץ בתום הערכת מצב: "יש לי מסר ברור לנעים קאסם - אתה וחבריך תשלמו מחיר כבד מאוד על הירי המוגבר לעבר אזרחי ישראל במהלך חג הפסח. אתה כבר לא תזכה לראות את זה כי תהיה עמוק בתחתית הגיהנום עם מסוכלי ציר הרשע".