מכה אנושה לנאט"ו: טראמפ מבטל במפתיע הצבה של 4,000 חיילים

צוות קרב משוריין, באזור האימונים במלוו פיסקי, פולין | צילום: צבא ארה"ב אירופה ואפריקה

ימים ספורים בלבד לאחר ההכרזה הדרמטית על הוצאת 5,000 חיילים אמריקנים מגרמניה, מכה קשה ונוספת ניחתה על נאט"ו. הצבא האמריקני הודיע במפתיע על ביטול מוחלט של הצבתם של 4,000 חיילים נוספים בפולין.

על פי דיווחים שפורסמו ברשת CNN, וושינגטון נמנעה מלמסור סיבות רשמיות לצעד החריג. עם זאת, גורמים בכירים מעריכים כי הרקע המרכזי למהלך הוא הסלמה חמורה בחילוקי הדעות בין ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ לבין מדינות מערב אירופה וארגון נאט"ו. מדובר בלחץ אמריקני מתוזמן ואגרסיבי שנועד להעביר מסר חד-משמעי של מחאה על סירובו העיקש של ארגון נאט"ו להצטרף למאמצי המלחמה הדיפלומטיים והצבאיים של ארה"ב נגד איראן. הנשיא טראמפ עצמו תקף את הברית פומבית בעבר והזהיר: "עתיד רע צפוי לנאט"ו אם הברית לא תסייע להגנה על חופש השיט במצרי הורמוז". כזכור, איראן הגיבה בחריפות להודעות טראמפ על ביטול תקיפות מתוכננות, כאשר סוכנות תסנים טענה כי "טראמפ כשל במלחמה נגד איראן".

טנקי אברמס אמריקאים באירופה ( צילום: משלחת ארה"ב בנאט"ו )

בור תקציבי בצבא היבשה וסערה בקונגרס

ברמה הפנימית בארה"ב, עיתוי ההכרזה קשור ישירות לדרמה שהתחוללה בגבעת הקפיטול בדיון על תקציב הביטחון. מזכיר הצבא דן דריסקל, יחד עם ראש מטה הצבא הגנרל כריסטופר לה-ניב, העידו בפני המחוקקים כי צבא היבשה האמריקני סובל מקשיי תקציב חנוקים וממחסור של כ-2 מיליארד דולר.

לדבריהם, הבור נובע מהרחבת משימות פנים-אמריקניות כמו פיקוח על הגבולות ואבטחת בסיסים בוושינגטון הבירה, מה ששימש כלי ניגוח פוליטי מושלם להצדקת הקיצוץ בכוחות המוצבים מעבר לים. ההחלטה הנוכחית, שבוצעה תחת הנחייתו הישירה של שר המלחמה החדש פיט האגסת', עוררה תרעומת עמוקה ויוצאת דופן בקרב צמרת הצבא האמריקני.

חבר בית הנבחרים הרפובליקני דון בייקון מנברסקה תקף את המהלך בחריפות והגדיר אותו כ"מסר נורא לרוסים ולבעלות הברית" וכ"סטירת לחי לפולין ולמדינות הבלטיות", תוך שהוא מזהיר מכרסום מסוכן באמון האסטרטגי. יצוין כי רק לפני ימים ספורים ביצע צבא ארה"ב ירי חי ראשון מסוגו של רקטות מונחות משודרגות בפולין במסגרת התרגיל "מגן בלטי 26".

מטוסי הקרב בפעילות לילית ( צילום: המטה העליון של מדינות בעלות הברית באירופה )

החלוץ כבר בשטח — אך הפקודה עצרה את הכול

מדובר בטלטלה לוגיסטית אדירה: כפי שדווח במגזין המקצועי DEFENSE NEWS, עד כה הציבה ארה"ב כ-10,000 חיילים בפולין במחזורים מתחלפים. חטיבת השריון השנייה כבר הייתה ערוכה לחלוטין למלא תפקיד מבצעי במדינה למשך תשעה חודשים, כאשר צוות חלוץ של החטיבה יחד עם הציוד הכבד כבר נפרסו בשטח פולין.

עובדה זו מדגישה עד כמה ההחלטה של שר המלחמה האגסת' היא פוליטית, חותכת ונועדה לאכוף את מדיניותו החד-צדדית של טראמפ בכל מחיר. הביטול המפתיע מגיע בעת שהמתיחות עם איראן נמצאת בשיאה, כאשר שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' הצהיר לאחרונה כי "הפסקת האש במזרח התיכון עדיין שרירה וקיימת", למרות חילופי אש כבדים.

המהלך מעורר שאלות קשות לגבי עתיד הברית הטרנס-אטלנטית ויכולתה של ארה"ב לעמוד בהתחייבויותיה הביטחוניות כלפי בעלות בריתה באירופה. פולין, שראתה בנוכחות האמריקנית המוגברת ערובה לביטחונה מול האיום הרוסי, מוצאת עצמה כעת במצב מורכב ומדאיג.