חיל הים משתלטים על המשט

חיל הים החל הבוקר (שני) במבצע להשתלטות על משט "סומוד העולמי", שיצא ביום חמישי האחרון מעיר החוף מרמריס שבטורקיה לכיוון רצועת עזה.

המשט, הכולל כ-30 כלי שיט ועליהם כ-500 פעילים אנטי-ישראלים, נמצא כעת באזור קפריסין - מאות קילומטרים מחופי ישראל. בדומה למשט הקודם שיצא מברצלונה, גם הפעם הכוחות פועלים לעצירת המשט במרחק רב מחופי המדינה. לאחר שייעצרו, הפעילים יועברו לספינה שיש בה "כלא צף", ומשם ייקחו אותם לנמל אשדוד.

פעילי המשט מעבירים בשידור ישיר דרך רשתות חברתיות את המתרחש על חלק מכלי השיט. בשידורים שפורסמו, נראו פעילים זורקים טלפונים ניידים לים, וחיילי צה"ל עולים בנשקים שלופים על חלק מהסירות ומשתלטים עליהם ללא עימותים משמעותיים.

דוברת המשט טענה בריאיון לערוץ "אל-ערבי" הקטארי שאבד הקשר עם רוב כלי השיט שנעצרו. לטענתה, "נתבע אותה על הפרת 'חוק הים' ועל פיראטיות נגד ספינות המשט".

בהודעה של משרד החוץ, רגע לפני ההשתלטות על הספינות, נאמר: "שוב, פרובוקציה לשם פרובוקציה. ישראל קוראת לכל המשתתפים בפרובוקציה לשנות כיוון ולחזור לאחור באופן מיידי".

כוחות השייטת לא יסיימו היום את ההשתלטות על כל הספינות. המטרה המבצעית היא להשתלט על כלי השיט הגדולים שמובילים את המשט - בתקווה שהצעד יגרום לאחרים לשנות כיוון ולחזור אחורה מרצונם.

תיעוד מסיפון המשט: זורקים חפצים כדי שהציונים לא ייקחו

בתיעוד מסיפון המשט, נראה הפעיל העומאני מוחמד אל-חדידי, רגע לפני ההשתלטות על ספינות המשט, כשהוא מתדרך את צופיו על ההיערכות לעליית כוחות הביטחון לספינה.

אל-חדידי נראה כשהוא משליך לים כרטיסי אשראי ומציין כי בהמשך יושלכו גם המכשירים הסלולריים, כל זאת במטרה למנוע מהם ליפול לידי ישראל.

"שלום עליכם ורחמת אללה וברכתו", אומר אל-חדידי בסרטון, "אחרי שחלק מספינות הצי נעצרו, אנחנו מוכנים על סיפון הספינה ונקטנו את הצעדים הדרושים. אנחנו מתחילים לזרוק חלק מהחפצים כדי שהציונים לא ייקחו אותם, כמו כרטיסי הבנק. אחרי זה נזרוק את הטלפונים בסוף".

יצוין כי זהו המשט השני שחיל הים עוצר בחודשים האחרונים. במשט הקודם, שיצא מברצלונה, השתלטו לוחמי שייטת 13 ליד חופי יוון על כ-20 ספינות, ועצרו למעלה מ-170 פעילים. בצעד חריג, בצה"ל החליטו אז בפעם הראשונה שלא להביא את כלי השיט לארץ, והן הושארו בלב ים.

במשט הקודם התברר כי שני פעילי חמאס היו חלק מהעצורים, והיו גם המוח שמאחורי ארגון האירוע. בניגוד לשאר הפעילים הפרו-פלסטינים שהורדו ביוון, הם הובאו לחקירה בישראל.

במשט הקודם נעצר גם סייף אבו קשק, פלסטיני תושב ספרד, בחשד לקשרי טרור עם ארגון החמאס. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הוציא הצהרה חריפה נגד ישראל, בה האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו ב"חטיפת אזרחים זרים".

משרד החוץ הישראלי הבהיר כי מדובר בפעילות טרור מאורגנת. בהודעה רשמית שפורסמה נכתב כי "המשט מאורגן על ידי ארגון החמאס במטרה לשבור את המצור הביטחוני על רצועת עזה".