חשש מבהיל במערכת הביטחון: תרחיש 7.10 ביהודה ושומרון

פעילות מבצעית בשומרון ( צילום: צה"ל )

דרמה ביטחונית חמורה מתגלה בתוככי גזרת יהודה ושומרון: מערכת הביטחון מזהה בתקופה האחרונה החרפה דרמטית ומסוכנת במצב הביטחוני בשטח, על רקע עלייה חדה בחיכוך בין פלסטינים לישראלים והתרעות מודיעיניות גוברות לניסיונות של חמאס לקדם פיגועי ראווה קטלניים.

גורמי צבא בכירים מזהירים מפני שילוב קטלני של כסף איראני, הכוונה טורקית, והשפעות תוססות של ועידת הפתח' האחרונה שעלולות להצית את פעילי התנזים החמושים ברחוב הפלסטיני. לפי נתוני אוגדת יהודה ושומרון, תחת פיקודו של תא"ל קובי הלר, הכוחות פועלים כיום תחת עומס חריג ושחיקה עמוקה. 22 גדודים פרוסים כדי לאבטח 525 קילומטרים של קו תפר, מתוכם 60 קילומטרים ללא גדר כלל. העומס המבצעי גדל ככל שהיקף ההתיישבות, החוות והמאחזים בבקעה ובשאר האזורים מתרחב, דבר שמגביר את החיכוך עם האוכלוסייה המקומית ומייצר מגמת עלייה מדאיגה של פשיעה לאומנית משני הצדדים.

פעילות מבצעית בשומרון ( צילום: צה"ל )

מסמכי חמאס נחשפים: תוכנית הפשיטה על היישובים

חיל הים החל להשתלט על המשט הטורקי לעזה | הלוחמים עלו בנשקים שלופים משה אריה | 11:51

במוקד הדאגה בצמרת צה"ל מרחף החשש הכבד והממשי מפני תרחיש אימים הדומה לטבח ה-7 באוקטובר. גורמי ביטחון חושפים כי בשנתיים האחרונות אותרו ותפסו כוחות הביטחון מסמכים חשאיים של חמאס ביהודה ושומרון, המצביעים באופן חד-משמעי על כוונות אופרטיביות ותוכניות סדורות של ארגון הטרור להוציא לפועל פשיטות חמושות והסתערויות המוניות על יישובים ישראליים במרחב איו"ש, כך מדווח העיתונאי אמיר בוחבוט באתר וואלה

במערכת הביטחון מסמנים את איראן וטורקיה כמנוע הצמיחה המרכזי של גל הטרור הנוכחי. שתי המדינות משמשות כמקור הזרמת כספים בלתי פוסק, ומפעילות לחץ כבד - בשלט רחוק גם מרצועת עזה - על תשתיות הטרור המקומיות כדי שיבצעו פיגועי התאבדות, ירי ומטענים בטווח הזמן המיידי כדי להבעיר את הגזרה כולה.

הרמטכ"ל ומפקד פיקוד צפון בהערכת מצב עם מפקד אוגדת יו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

מצוד אחר הברחות נשק: מחיר גלוק קפץ ל-40,000 שקל

במקביל, הצבא מנהל מצוד עיקש אחר הברחות אמל"ח מירדן, שהקפיצו את מחירו של אקדח "גלוק" בשוק השחור לשיא של 40,000 שקלים. העלייה החדה במחירים מעידה על המאמצים הנמרצים של כוחות הביטחון לסכל את זרימת הנשק, אך גם על הביקוש הגובר בקרב ארגוני הטרור לחמש את פעיליהם.

כפי שדיווח לראשונה העיתונאי אמיר בוחבוט באתר וואלה, גורמי צבא בכירים מזהירים כי השילוב בין הכסף האיראני, ההכוונה הטורקית, והשפעות ועידת הפתח' האחרונה עלול להצית את פעילי התנזים החמושים ברחוב הפלסטיני. הרמטכ"ל רא"ל הרצי הלוי קיים לאחרונה הערכת מצב באוגדת יהודה ושומרון, במהלכה הדגיש: "אנחנו לא מחכים למחבלים, אנחנו מגיעים לכל מקום".

צפו ברמטכ"ל רא"ל הרצי הלוי בהערכת מצב באוגדת יו"ש, היום - צילום: דובר צה"ל צפו ברמטכ"ל רא"ל הרצי הלוי בהערכת מצב באוגדת יו"ש, היום | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:17

נאום אבו מאזן והשבר של הרשות הפלסטינית

בתוך כך, במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר השלכות ועידת הפתח' שנחתמה בסוף השבוע האחרון על ידי יו"ר הרש"פ, אבו מאזן. בנאומו התמקד הראיס בגינוי חריף של פעילות צה"ל בעזה, בלבנון ובאיו"ש, ותקף את הרחבת המאחזים וחקיקת חוקי הפקעת האדמות. אבו מאזן הדגיש כי לא תתאפשר שום פעילות בינלאומית בעזה ללא מעורבות הרשות, והתריע מפני השבר הכלכלי של הרש"פ הנובע מסוגיית האסירים והקפאת כספי הסילוקין.

בניגוד לכל הציפיות, אבו מאזן בחר שלא להכריז על יורש או לסמן מועמד להחלפתו ודחה את התהליך, אך קרא לשילוב צעירים תחת המטרייה של אש"ף והצהיר על תפיסת: "חוק אחד, צבא אחד, נשק אחד". גורם ביטחוני בכיר העריך כי בשבועות הקרובים נראה את השטח מגיב לוועידה, כאשר החשש המרכזי הוא מפני התעוררות אלימה של פעילי התנזים החמושים.

יצוין כי הרשות הפלסטינית העבירה בשנה האחרונה כחצי מיליארד שקל למחבלים בבתי הכלא במסגרת מנגנון pay-for-slay, כאשר 395 מיליון שקלים הועברו כתשלומים למחבלים שנמצאים בבתי הכלא ו-92 מיליון שקלים הועברו לבני משפחות מחבלים שנהרגו כשביצעו פיגועים. מחבלים שהשתחררו בעסקאות החטופים האחרונות קיבלו אף 'מענק מיוחד' מהרשות הפלסטינית.

הרמטכ"ל רא"ל הרצי הלוי באוגדת יו"ש

"אבו מאזן הוא איש צר ואויב"

בדיון בקבינט המדיני ביטחוני שהתכנס בתחילת השבוע, ראש השב"כ לשעבר, השר אבי דיכטר, אמר: "כל ההצגות של הרשות הפלסטינית לא יועילו – הרי אבו-מאזן אמר בעצמו כי הרשות תמשיך לשלם למשפחות מחבלים עד השקל האחרון". השרה אורית סטרוק פנתה לראש הממשלה נתניהו ואמרה: "כפי שמרדכי חשף בפני אחשוורוש שהמן הוא איש צר ואויב, והאתגר הגדול היה לשכנע את אחשוורוש בעניין הזה – נתניהו צריך לשכנע את הנשיא טראמפ שאבו מאזן הוא איש צר ואויב".

במערכת הביטחון מדגישים כי המצב הנוכחי דורש ערנות מרבית ופעילות מבצעית מתמשכת. הפעילות הסיכולית נמשכת בעוצמה, כאשר כוחות צה"ל פועלים למנוע את התממשות תרחישי האימה שמתכננים ארגוני הטרור. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.