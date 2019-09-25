יממה לאחר התפטרותו של אריה דרעי, "התנזים" בראשות יהודה אזרד חוזרים לפעולה • בהודעה לפעיליו כתב אזרד כי "אנחנו מתכוונים לעצור את דרעי בגופינו ולא לתת למהפכה להיעלם" • דרעי נפגש כעת עם הגר"ש בעדני • אמש כתב דרעי הודעה לבנו: "יש לכם אבא במשרה מלאה" (חרדים)
יהודה אזרד, דני אליהו, יעקב עידן ועוזי כהן, חברי התנזים של מנהיג ש"ס החדש-ישן, יצאו אתמול לניו-יורק, במפתיע. הרביעייה, שנחשבת למקורבת מאוד למנהיג החדש של ש"ס אריה דרעי, עוזבת בימים דרמטיים את ישראל - דווקא לאחר שמנהיגם המובהק הצליח לכבוש את כס ראשות ש"ס, אחרי 12 שנים