חיסול דמות משמעותית

דובר צה"ל מסר כי חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן, תקף ביממה האחרונה בטהרן וחיסל את ג'משיד אסחאקי - מפקד מפקדת הנפט של כוחות משטר הטרור האיראני. וכן חוסל מפקד יחידת הטילים.

בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במרחב כרמאנשה, חוסל מכרם עט'ימי - מפקד יחידת טילים מרכזית במערב איראן. עט'ימי היה אחראי על פעילות היחידה במרחב כרמאנשה שבמערב איראן והוציא לפועל עשרות שיגורים של טילים בליסטיים לעבר מדינת ישראל. בתקיפה נוספת, צה"ל חיסל מספר מפקדי גדודים ביחידת הטילים הבליסטיים, האחראים על עשרות שיגורי טילים לעבר מדינת ישראל. חיסול מפקד מפקדת הנפט - מפקדת הנפט מהווה חלק מהכוחות החמושים של המשטר ומאפשרת את המשך קיום הפעילות וההתעצמות הצבאית של כוחות המשטר באמצעות רווחים ממכירת נפט. אסחאקי פיקד לאורך שנים על זרוע המימון של כוחות המשטר וכן על התעשיות הצבאיות לייצור טילים בליסטיים ומנגנוני הדיכוי של המשטר. המרפסות קרסו: כוחות חילוץ מאתרים נעדרים בזירה קשה בחיפה | תיעודים אריה רוזן | 05.04.26 מימן את חיזבאללה והחות'ים לצד זאת, אסחאקי פעל במטרה לספק כספים שנועדו למימון שלוחי הטרור של המשטר ברחבי המזרח התיכון, ובראשם ארגון הטרור חיזבאללה ושלטון הטרור החות'י. כידוע, משמרות המהפכה וגופים צבאיים נוספים באיראן ממומנים מתקציבי עתק שמקורם במכירות נפט, תוך עקיפת סנקציות בינלאומיות. הכוחות החמושים הקימו מפקדות ייעודיות לניהול מכירות הנפט, המהוות נדבך מרכזי במימון ההתעצמות הצבאית של המשטר האיראני ובהוצאה לפועל של פעולות טרור ברחבי העולם. חיסולו של אסחאקי מהווה פגיעה משמעותית ביכולת המשטר לממן את פעילותו הצבאית ואת שלוחיו.

רוסיה מרוויחה מהמשבר

בהקשר זה, יצוין כי על פי דיווחים בינלאומיים, המשבר במזרח התיכון מביא לעליית מחירי הנפט העולמיים, דבר שמועיל במיוחד לרוסיה. שגרירת ארה"ב לשעבר באו"ם, ניקי היילי, העריכה בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' כי רוסיה היא "המנצחת הגדולה ביותר" מהעימות הנוכחי, שכן העימות הסיט את תשומת הלב העולמית מהמלחמה באוקראינה.

על פי דיווח ה'טלגרף' הבריטי, הנשיא פוטין מרוויח לפחות 760 מיליון דולר ביום מעליית מחירי הנפט, כאשר הכנסותיה של רוסיה מנפט וגז צפויות להכפיל את עצמן החודש. הנשיא טראמפ אף זעם על מדינות אירופה שסובלות ממחסור בדלק בגלל מיצרי הורמוז, וכתב: "לכו תשיגו נפט בעצמכם".

המשך הפעילות נגד המשטר

חיסולו של מפקד מפקדת הנפט מצטרף לסדרה של תקיפות שצה"ל מבצע נגד תשתיות המשטר האיראני. במהלך חג ראשון של פסח השלים צה"ל גל תקיפות אווירי נרחב במסגרת מבצע "שאגת הארי", כאשר מטוסי קרב תקפו עשרות מטרות אסטרטגיות במרכז ומערב איראן.

התקיפות כללו פגיעה במערך הטילים האיראני, חיסול מפקדים בכירים ופגיעה במפקדות צבאיות ובתשתיות כלכליות של משטר הטרור. על פי הנתונים שפרסם דובר צה"ל, במהלך היממה האחרונה השלים חיל האוויר כ-20 מטסי תקיפות במרכז ומערב איראן, תוך שימוש ביותר מ-140 חימושים מדויקים.

דובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל ימשיך לפעול נגד מפקדי ומנהיגי משטר הטרור האיראני בכל מקום בו יידרש". התקיפות מהוות חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו, תוך פגיעה ממוקדת ביכולות הצבאיות והכלכליות של המשטר.