בהודעה חריגה שפרסם הלילה (רביעי), חשף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישראל השמידה את הגשר המחבר בין טהרן לכראג' - גשר שהוצג בתקשורת האיראנית כ"גשר הגבוה ביותר ויצירת המופת ההנדסית של המזרח התיכון". "הגשר הגדול ביותר באיראן קרס, ולא ישמש עוד לעולם", הודיע טראמפ, והוסיף: "עוד הרבה יבוא בהמשך".

ההודעה מגיעה על רקע גל התקיפות הנרחב שמבצע צה"ל במסגרת מבצע "שאגת הארי", כאשר חיל האוויר תקף במהלך חג ראשון של פסח עשרות מטרות אסטרטגיות במרכז ומערב איראן. התקיפות כללו פגיעה במערך הטילים, חיסול מפקדים בכירים ופגיעה בתשתיות כלכליות של משטר הטרור.

טראמפ הבהיר בהודעתו כי "הגיע הזמן שאיראן תעשה עסקה לפני שיהיה מאוחר מדי, ולא יישאר דבר ממה שעדיין יכול להפוך למדינה גדולה". דבריו מצביעים על לחץ אמריקאי מתגבר על משטר האייתוללות לשנות את התנהלותו, תוך שהוא מזהיר מפני המשך פגיעה בתשתיות האיראניות.

מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06

איראן מאיימה: גשרים בישראל הפכו למטרות

בתגובה לתקיפת הגשר, הודיעה איראן כי גשרים בישראל וברחבי המזרח התיכון הפכו ל"מטרות לגיטימיות". בין השאר, הזכירו האיראנים את גשר אריק בכביש 87 בישראל, שמוביל מהגליל התחתון אל רמת הגולן. האיום מגיע על רקע ניסיונות איראן להשיב על התקיפות הישראליות הנרחבות.