טראמפ: "הגשר הגדול באיראן קרס" - איראן מאיימת על גשרים בישראל

ישראל וארצות הברית השמידו את הגשר המחבר בין טהרן לכראג' • טראמפ: 'עוד הרבה יבוא בהמשך' | איראן מאיימה: גשרים בישראל הפכו למטרות לגיטימיות (יומן מלחמה)

השמדת הגשר (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

בהודעה חריגה שפרסם הלילה (רביעי), חשף נשיא דונלד טראמפ כי ישראל השמידה את הגשר המחבר בין טהרן לכראג' - גשר שהוצג בתקשורת האיראנית כ"גשר הגבוה ביותר ויצירת המופת ההנדסית של המזרח התיכון". "הגשר הגדול ביותר ב קרס, ולא ישמש עוד לעולם", הודיע , והוסיף: "עוד הרבה יבוא בהמשך".

ההודעה מגיעה על רקע גל התקיפות הנרחב שמבצע צה"ל במסגרת מבצע "", כאשר חיל האוויר תקף במהלך חג ראשון של פסח עשרות מטרות אסטרטגיות במרכז ומערב איראן. התקיפות כללו פגיעה במערך הטילים, חיסול מפקדים בכירים ופגיעה בתשתיות כלכליות של משטר הטרור.

טראמפ הבהיר בהודעתו כי "הגיע הזמן שאיראן תעשה עסקה לפני שיהיה מאוחר מדי, ולא יישאר דבר ממה שעדיין יכול להפוך למדינה גדולה". דבריו מצביעים על לחץ אמריקאי מתגבר על משטר האייתוללות לשנות את התנהלותו, תוך שהוא מזהיר מפני המשך פגיעה בתשתיות האיראניות.

איראן מאיימה: גשרים בישראל הפכו למטרות

בתגובה לתקיפת הגשר, הודיעה איראן כי גשרים בישראל וברחבי המזרח התיכון הפכו ל"מטרות לגיטימיות". בין השאר, הזכירו האיראנים את גשר אריק בכביש 87 בישראל, שמוביל מהגליל התחתון אל רמת הגולן. האיום מגיע על רקע ניסיונות איראן להשיב על התקיפות הישראליות הנרחבות.

התקיפה העוצמתית הלילה

כידוע, במהלך היממה האחרונה השלים חיל האוויר כ-20 מטסי תקיפות במרכז ומערב איראן, כאשר מטוסי הקרב תקפו יותר מ-50 אתרי שיגור ואחסון טילים בליסטיים. במקביל, חוסל מפקד מפקדת הנפט האיראנית ג'משיד אסחאקי, שפיקד על זרוע המימון של המשטר וסיפק כספים לחיזבאללה והחות'ים.

התקיפה בגשר מהווה מהלך משמעותי בהיבט הכלכלי, שכן הגשר שימש עורק תחבורה מרכזי בין אזורים חיוניים באיראן. ההשמדה שלו צפויה לפגוע ביכולת התנועה והאספקה של כוחות המשטר, ומהווה חלק ממדיניות הפגיעה בתשתיות האסטרטגיות של איראן.

המלחמה באיראן (צילום: סוכנות הידיעות טסנים המזוהה עם משמרות המהפכה באיראן)

יצוין כי בשבועות האחרונים תקף צה"ל באופן שיטמטי מאות מפקדות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן. ההשמדה המסיבית של מפקדות קבועות הובילה לכך שמפקדי המשטר החלו למקם את מפקדותיהם בקרונות ניידים - אך גם אלה הותקפו בדיוק רב על ידי חיל האוויר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

9
לא מבין מה האיראנים מאיימים להקריס את גשר אריק..... זה גשר באורך בקושי 15 מטר שעובר על קצת מים.....
צפוני
8
משוגע טראמפ הזה, חחחח
יוני
7
מוכרים לנו לוקשים... שנתים לא הצלחו לעשות כמעט כלום בעזה נקודה אפסית במפה לעומת אירן, אז שמה יצליחו לשתק משהוא ?? הכל פוליטיקה תבינו...
האמת הכואבת
עיני בלעם שרואה תמיד רק את הרע. מה כבודו מציע ? שלא לעשות ? שלא לפעול ? שלא לסכל ? מה שצריך לעשות מלמטה - צריך לעשות ! ואת הסייעתא דשמיא מלמעלה מתפללים לקבל ! מספיק כבר עם העיני בלעם האלה ... !
הראיה הנכונה והבריאה
6
ישתבח שמו לעד! טראמפ הזה אריה, לא רואה אותם ממטר. איראן מאיימת? שיאכלו את הלב, הזכות של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו
בבר
5
כל הכבוד לצה"ל בזכות התורה העולם עומד חזקו ואמצו גיבורי החיל, כל תפילה שלנו היא בשבילכם שתחזרו לביתכם לשלום עם ניצחון גדול
רחמים
4
אין על החיילים שלנו בעולם שילוב מנצח של גבורה יהודית וסייעתא דשמיא תודה לצה"ל על הדיוק ותודה לקב"ה על הניסים. עם ישראל חי
יהודי מאמין
3
אשרי העם שאלו מנהיגיו נתניהו יודע בדיוק איך לטפל באיראנים בשקט ובדיוק כל כלי יוצר עליך לא יצלח המשך בכוחך זה והושעת את ישראל
אביעד
2
יישר כוח לראש הממשלה נתניהו על העמידה האיתנה וההנהגה השקולה רואים שיש פה יד מכוונת מלמעלה וניהול חכם מלמטה. יחד עם צה"ל והאמונה בה' ננצח
יהודה
1
כמו שהגשר קרס, כך תהיה מפלתם של הרשעים האלו. 'תוריד לבאר שחת' חיל האוויר שלנו הוא השליח לנקמת דם עבדיו השפוך
זושא

