שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ שיתף היום (רביעי) פוסט אישי לקראת חג הפסח בו חשף את תמונת הרסיס בצורת ארץ ישראל שפצע את בנו בניה, והדגיש: ״אין תזכורת חדה יותר למה אנחנו כאן ועל מה אנחנו נלחמים בימים היסטוריים אלה״.

כזכור, במהלך פעילות מבצעית בגבול לבנון, נורתה פצצת מרגמה לעבר כוח של גבעתי שבו שירת בנו של השר. הבן נפצע ופונה לבי"ח, שם עבר ניתוח להוצאת הרסיס שנכנס לגופו. כיום, הוא מצוי בתהליך שיקום ומצבו מוגדר יציב.

השר כתב בפוסט שפרסם: ״השנה, מצוות ״וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ״ מקבלת עבורי משמעות אחרת לגמרי - ״והגדת לבניה״. לאחרונה בני, בניה, לוחם גבעתי, נפצע קשה בלבנון. קיבלנו אותו בחזרה בנס גלוי. לאחר שעבר ניתוח מציל חיים, הוא מתאושש ומתחזק ברוך ה׳".

לדבריו, "הרסיס שיצא מגופו, מזכיר במעט באופן סימבולי את מפת ארץ ישראל. אין תזכורת חדה יותר למה אנחנו כאן ועל מה אנחנו נלחמים בימים היסטוריים אלה״.

״בניה, כמו אחיו הצעיר ידידיה, וכמו רבבות לוחמים גיבורים, נקרא אל הדגל וקם להגן על הארץ הזאת. ארץ שעברנו תלאות כדי לשוב אליה בחזרה, ושהאחריות לשמור עליה מונחת על הכתפיים של כולנו", סיכם השר.