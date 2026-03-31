המשטרה הודיעה כי עצרה מוהל מבני ברק בחשד לרשלנות, בעקבות מותו של תינוק אחרי ברית מילה שביצע הרב. הברית אירעה לפני חודש, ולפי החשד סיבוך בהליך הוביל לזיהום שגרם למותו של התינוק כעבור כשבועיים.
לרב מיוחס חשד של גרימת מוות ברשלנות של קטין. בתום חקירתו הוא נכלא, ומחר בבוקר יובא לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב.
ממשטרת ישראל נמסר: "חוקרי משטרת בני ברק–רמת גן פתחו בחקירה עם קבלת תלונה היום על מות תינוק, בחשד לגרימת מוות ברשלנות, בשל חשד לסיבוך בהליך ברית המילה שבוצע ע"י המוהל.
שוטרי הסיור עצרו היום את החשוד, מוהל בן 66, תושב בני ברק. החשוד הובא לחקירה בחשד לגרימת מוות ברשלנות של קטין. בתום חקירתו נכלא, ומחר בבוקר יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב.
משטרת ישראל משתתפת בצער המשפחה ותמשיך בחקירה יסודית לשם חקר האמת ומיצוי כלל הפעולות הנדרשות".
