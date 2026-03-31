כיכר השבת
חשד לרשלנות

טרגדיה בבני ברק: תינוק נפטר עקב סיבוך במהלך הברית, המוהל נעצר

המשטרה עצרה מוהל מבני ברק בחשד לרשלנות, בעקבות מותו של תינוק אחרי ברית מילה שביצע הרב | הברית אירעה לפני חודש, ולפי החשד סיבוך בהליך הוביל לזיהום שגרם למותו של התינוק כעבור כשבועיים | לרב מיוחס חשד של גרימת מוות ברשלנות של קטין (בארץ)

ברית | ארכיון (צילום ארכיון: פלאש 90)

המשטרה הודיעה כי עצרה מוהל מבני ברק בחשד לרשלנות, בעקבות מותו של תינוק אחרי ברית מילה שביצע הרב. הברית אירעה לפני חודש, ולפי החשד סיבוך בהליך הוביל לזיהום שגרם למותו של התינוק כעבור כשבועיים.

לרב מיוחס חשד של גרימת מוות ברשלנות של קטין. בתום חקירתו הוא נכלא, ומחר בבוקר יובא לדיון הארכת בבית משפט השלום בתל אביב.

ממשטרת ישראל נמסר: "חוקרי משטרת בני ברק–רמת גן פתחו בחקירה עם קבלת תלונה היום על מות תינוק, בחשד לגרימת מוות ברשלנות, בשל חשד לסיבוך בהליך ברית המילה שבוצע ע"י המוהל.

שוטרי הסיור עצרו היום את החשוד, מוהל בן 66, תושב בני ברק. החשוד הובא לחקירה בחשד לגרימת מוות ברשלנות של קטין. בתום חקירתו נכלא, ומחר בבוקר יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב.

משטרת ישראל משתתפת בצער המשפחה ותמשיך בחקירה יסודית לשם חקר האמת ומיצוי כלל הפעולות הנדרשות".

עד שלא יתברר כל המיקרה אין לישפוט אותו
יוסף חיים נעים
וגם כאשר מתברר יש לזכור שיש רק דיין אחד אמיתי הוא יושב בשמים וכולנו פה רק בשר ודם ושאין טעויות בעולם והכל רצון ה
ח.ה
היה רשלנות מצד המוהל ????
רב
קל להגיד. לא מתאים כשיש משפחה בצער.
הלוי
לאלמה כתוב "במהלך הברית" בכותרת, ובכתבה "לאחר שבועיים..."
הכותרת מטעה
מה שבטוח שלמוהל נהרסו החיים , וגם למשפחת התינוק המסכנה, חבל מאוד
אני
סליחה. הוא הרג ילד. אפילו בהלכה כתוב שלא מסכנים חיי הילד אם המילה מסוכן בעבורו.
נ ב
אתם יודעים כמה אנשים מתי כל יום !!!בגלל רשלנות רפואית ???? מישהו נעצר ? אפשר לתבוע אזרחית אין פה עניין פלילי חוץ מזה שרוצים להסית נגד הדת
חי בסרט
איך אתה רוצח אדם בלי שיתבררו הדברים ??
חיים

