אחרי 10 ימי שתיקה: מותג׳בא חמינאי מגיב למהלך הישראלי במלחמה

ברקע השמועות על מצבו, מתפרסם בחשבונות הרשמיים של המנהיג העליון החדש של איראן מוג׳תבא חמינאי מסר תגובה לחיסול הישראלי (מלחמה)

בצל חוסר הוודאות המתמשך לגבי מצבו ובריאותו של המנהיג העליון מוג׳תבא חמינאי, פורסמו היום (שני) בחשבונות הרשמיים של המנהיג מסר כתוב המיוחס לו.

מדובר בשרשור תגובה לחיסולו של עלי-רזא תנגסירי, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, שחוסל לפי הדיווחים בתקיפה ישראלית בבנדר עבאס.

בסדרת הציוצים שפרסם, חמינאי הבן ספד לתנגסירי. “המפקד האמיץ והאמיץ של חיל הים של משמרות המהפכה האסלאמיים, אדמירל אלירזה טאנגסירי, זכה בתואר מות קדושים לאחר שנים של מאבק”, הוא כתב.

בסדרת הציוצים, הגדיר מוג'תבא חמינאי את המערכה הנוכחית מול ישראל וארה"ב כ"מלחמה הכפויה השלישית" (מונח השואב השראה ממלחמת איראן-עיראק, המכונה באיראן "המלחמה הכפויה"). חמינאי הבן ספד לתנגסירי ותיאר אותו כ"חייל של איראן ושומר האסלאם", תוך שהוא מאותת על החרפת הקו המבצעי של הרפובליקה האסלאמית.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אל תקנא בו מר. מותג'בא בקרוב מאוד גם אתה תזכה למות מות קדושים
יעקב

