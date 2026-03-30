אילוסרטציה של האוניברסיטה שהותקפה

חיל האוויר תקף בשבועות האחרונים בהכוונת אמ"ן, את אחת התשתיות הצבאיות המרכזיות של משמרות המהפכה, שמוקמה במתחם אוניברסיטת 'אמאם חסין' - המוסד האקדמי הצבאי המרכזי של משמרות המהפכה, המשמש גם כנכס חירום לגופים הצבאיים של המשטר.

תחת מסווה אזרחי, התקיימו באוניברסיטה תהליכי מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה מתקדמים. לאור זיקתה הישירה למשמרות המהפכה ומעורבותה בקידום פעילות טרור, מספר מדינות הטילו סנקציות על האוניברסיטה ועל בכיריה. מפקד האוניברסיטה הוא מוחמד רזה האסני שהנגאר, קצין בכיר במשמרות המהפכה שמקביל בדרגתו לתת-אלוף.

עלי חמינאי בביקור באוניברסיטה

שהנגאר מכווין את הפעילות באוניברסיטה, מוביל את הכשרת הקצינים ואמון על בניית כוח האדם.

במהלך המבצע, צה"ל תקף מספר פעמים את התשתיות הצבאיות באוניברסיטה, על מנת להביא לפגיעה רחבה ביכולות הייצור והפיתוח של אמצעי לחימה.

בתום התקיפות שהושלמו לאחרונה, ניתן לחשוף את התשתיות שהושמדו על ידי צה"ל. ביניהם: מנהרות רוח שהוקמו באוניברסיטה - שימשו את המשטר לניסויים ופיתוח של טילים בליסטיים.

מרכז הכימיה של 'אמאם חסין' - שימש את המשטר למחקר ופיתוח של נשקים כימיים.

ומרכז הטכנולוגיה וההנדסה של קבוצת המכניקה והפיתוח - מתחם מרכזי ששימש את המשטר לפיתוח טילים בליסטיים ואמצעי לחימה נוספים.