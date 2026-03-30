צפו: חיל האוויר השמיד אוניברסיטה שהסתירה מאחוריה סוד אפל בטהרן

חיל האוויר תקף את אחת התשתיות הצבאיות המרכזיות של משמרות המהפכה, שמוקמה במתחם אוניברסיטת 'אמאם חסין' | תחת מסווה אזרחי, התקיימו באוניברסיטה תהליכי מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה מתקדמים | המקום הושמד לחלוטין בתקיפות (בארץ)

אילוסרטציה של האוניברסיטה שהותקפה| צילום: צילום: דובר צה"ל
חיל האוויר תקף בשבועות האחרונים בהכוונת אמ"ן, את אחת התשתיות הצבאיות המרכזיות של משמרות המהפכה, שמוקמה במתחם אוניברסיטת 'אמאם חסין' - המוסד האקדמי הצבאי המרכזי של משמרות המהפכה, המשמש גם כנכס חירום לגופים הצבאיים של המשטר.

תחת מסווה אזרחי, התקיימו באוניברסיטה תהליכי מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה מתקדמים.

לאור זיקתה הישירה למשמרות המהפכה ומעורבותה בקידום פעילות טרור, מספר מדינות הטילו סנקציות על האוניברסיטה ועל בכיריה. מפקד האוניברסיטה הוא מוחמד רזה האסני שהנגאר, קצין בכיר במשמרות המהפכה שמקביל בדרגתו לתת-אלוף.

עלי חמינאי בביקור באוניברסיטה (צילום: דובר צה"ל)

שהנגאר מכווין את הפעילות באוניברסיטה, מוביל את הכשרת הקצינים ואמון על בניית כוח האדם.

במהלך המבצע, תקף מספר פעמים את התשתיות הצבאיות באוניברסיטה, על מנת להביא לפגיעה רחבה ביכולות הייצור והפיתוח של אמצעי לחימה.

תקיפות צה"ל באוניברסיטה לפני ואחרי (צילום: דובר צה"ל)

בתום התקיפות שהושלמו לאחרונה, ניתן לחשוף את התשתיות שהושמדו על ידי צה"ל. ביניהם: מנהרות רוח שהוקמו באוניברסיטה - שימשו את המשטר לניסויים ופיתוח של טילים בליסטיים.

מרכז הכימיה של 'אמאם חסין' - שימש את המשטר למחקר ופיתוח של נשקים כימיים.

ומרכז הטכנולוגיה וההנדסה של קבוצת המכניקה והפיתוח - מתחם מרכזי ששימש את המשטר לפיתוח טילים בליסטיים ואמצעי לחימה נוספים.

1
למה לא מנצלים את זה להוריד טיל על כל החילים ובעיקר המפקדים
מסובג
מצטרף לשאלה. פצצה אחת ונגמור איתם.
צפריר
קראת את הכתבה או רק הסתכלת על התמונה? התמונה מפעם..
רועי

