טראמפ באולטימטום מחודש לאיראן: "אם לא תעשו את זה נשמיד אתכם"

ברקע מלחמת האנרגיה כשאיראן ממשיכה לסגור את מיצר הורמוז, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאתגר את האולטימטום שהציב באשר לתקיפה כוללת של תשתיות אנרגיה באיראן, ודורש פתיחה מיידית של המיצר.

"ארצות הברית של אמריקה נמצאת בדיונים רציניים עם משטר חדש וסביר יותר לסיום פעולותינו הצבאיות באיראן", ציין הנשיא בפוסט שפרסם ברשת החברתיות שבבעלותו.

לדבריו, "חלה בשיחות התקדמות רבה, אך אם מסיבה כלשהי לא יושג הסכם בקרוב, סביר להניח שכן, ואם מיצר ההורמוז לא ייפתח באופן מיידי, נסיים את שהתחלנו יפה באיראן בפיצוץ והשמדה מוחלטת של כל תחנות הייצור החשמליות, בארות הנפט והאי חארג (ואולי גם כל מתקני ההתפלה!), בהם בכוונה עדיין לא נגענו".

"זה יהיה נקמה על חיילינו הרבים ואחרים, שאיראן טבחה והרגה במהלך 47 שנות "שלטון הטרור" של המשטר הישן", סיכם הנשיא האמריקני.

ההבהרה המפתיעה מגיעה ימים ספורים לאחר שטראמפ הודיע כי הוא דוחה את האולטימטום שניתן לאיראן בנוגע לתקיפת מתקני אנרגיה בעשרה ימים, עד ל-6 באפריל בשעה 20:00 (שעון ארה"ב) - שלושה ימים מהיום (שני).

טראמפ סיפר אז בריאיון לרשת פוקס ניוז: "איראן אמרו לי, דרך אנשי, "האם ניתן לקבל ארכה?", ולכן כך עשיתי. הם ביקשו 7 ימים, ואני החלטתי לתת להם 10. כי הם נתנו לי ספינות (שעברו במצר הורמוז), והם היו אסירי תודה. זה מתקדם היטב, ולכן הענקתי להם 10 ימים".

פריסה באי האסטרטגי

במקביל דווח בימים האחרונים כי טראמפ שוקל לשלוח 10,000 חיילים נוספים למזרח התיכון. הכוח המתוכנן אמור להצטרף לכ-5,000 לוחמי מארינס שכבר מוצבים באזור, וכן לאלפי צנחנים מדיוויזיית 82 המוטסת, שקיבלו הוראה להיערך ולהתפרס במרחב.

בשלב זה לא ברור היכן בדיוק יוצבו הכוחות הנוספים, אך לפי ההערכות שהובאו בדיווח, ייתכן שהם ימוקמו בטווח תקיפה מהאי חארג, הנחשב לנקודת מפתח עבור משק האנרגיה האיראני.

האי, המכונה "אי הנפט", אחראי לפי הדיווח לעיבוד של כ-90% מייצוא הנפט של איראן. ארצות הברית כבר תקפה באי במהלך העימות הנוכחי, אך לפי הפרסום פגעה רק בתשתיות צבאיות.