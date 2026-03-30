ספרד סגרה את המרחב האווירי שלה בפני מטוסים אמריקאים המעורבים בתקיפות באיראן, צעד שמעמיק את ההגבלה הקודמת על השימוש בבסיסים צבאיים מנוהלים במשותף. כך דווח בעיתון הספרדי אל פאי, מפי מקורות צבאיים.

לפי הדיווח, "הסגירה של המרחב האווירי מחייבת את המטוסים הצבאיים לעקוף את ספרד, חברה בנאט"ו, בדרכם למטרות במזרח התיכון, אך אינה כוללת מצבי חירום".

שר הכלכלה של ספרד אמר בראיון לרדיו קאדנה סר: "החלטה זו היא חלק מהמדיניות שהתקבלה על ידי ממשלת ספרד שלא להשתתף או לתרום למלחמה שהחלה באופן חד-צדדי ונגד החוק הבינלאומי".

ראש ממשלת ספרד ציין בעבר כי הוא רואה את הפעולות באיראן כ"פרועות ולא חוקיות", ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים להקטין את הסחר עם מדריד בעקבות סירובה לאפשר שימוש בבסיסי ספרד במלחמה.