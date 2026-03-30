כיכר השבת
"נגד החוק"

הסלמה בסכסוך: מדינה אירופאית סוגרת את המרחב האווירי בפני ארה"ב

ספרד סגרה את המרחב האווירי שלה בפני מטוסים אמריקאים המעורבים בתקיפות באיראן | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים להקטין את הסחר עם מדריד בעקבות סירובה לאפשר שימוש בבסיסי ספרד במלחמה (בעולם)

מימין מטוס B-2, משמאל הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן)

ספרד סגרה את המרחב האווירי שלה בפני מטוסים אמריקאים המעורבים בתקיפות ב, צעד שמעמיק את ההגבלה הקודמת על השימוש בבסיסים צבאיים מנוהלים במשותף. כך דווח בעיתון הספרדי אל פאי, מפי מקורות צבאיים.

לפי הדיווח, "הסגירה של המרחב האווירי מחייבת את המטוסים הצבאיים לעקוף את ספרד, חברה בנאט"ו, בדרכם למטרות במזרח התיכון, אך אינה כוללת מצבי חירום".

שר הכלכלה של ספרד אמר בראיון לרדיו קאדנה סר: "החלטה זו היא חלק מהמדיניות שהתקבלה על ידי ממשלת ספרד שלא להשתתף או לתרום למלחמה שהחלה באופן חד-צדדי ונגד החוק הבינלאומי".

ראש ממשלת ספרד ציין בעבר כי הוא רואה את הפעולות באיראן כ"פרועות ולא חוקיות", ונשיא איים להקטין את הסחר עם מדריד בעקבות סירובה לאפשר שימוש בבסיסי ספרד במלחמה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר