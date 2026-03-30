מגזין 'האקונומיסט' פרסם כתבה מדאיגה, על פיה איראן מרוויחה כעת כמעט פי שניים ממכירות נפט מדי יום לעומת התקופה שלפני תחילת המלחמה ב-28 בפברואר.

"ייתכן שהיא סופגת מכות בשדה הקרב, אך מנצחת במלחמת האנרגיה", נאמר במגזין. לפי הכתבה, קשה להעריך כמה חביות מייצאת המדינה שמצליחה לעקוף סנקציות. המכליות שלה פועלות בחשאיות רבה יותר מאי פעם, ספקי צילומי לוויין הפסיקו לעדכן נתונים באזור, ושיבוש אלקטרוני יוצר ערפל מעל המפרץ.

עם זאת, מקור שמכיר את נתוני הנפט של איראן אמר כי המדינה מייצאת כיום בין 2.4 ל-2.8 מיליון חביות ביום, כולל 1.5 עד 1.8 מיליון חביות נפט גולמי. מדובר בכמות דומה ואף גבוהה מהממוצע בשנה שעברה. בנוסף, היא מוכרת במחירים גבוהים בהרבה.

לפי הדיווח, תעשיית הנפט של איראן התאימה את עצמה בדרכים שהופכות אותה לעמידה יותר בפני תקיפות וסנקציות.

רוב ההכנסות זורמות כעת למשמרות המהפכה, וסין ממלאת תפקיד פעיל בכך שהיא מאפשרת את זרימת הכסף. קופת המלחמה של איראן קבורה עמוק באסיה, הרחק מהישג ידה של ישראל.