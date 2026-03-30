החלטה של שניות: כך המשפחה מהמרכז ניצלה ברגע האחרון | צפו

פיקוד העורף פרסם היום (שני) תיעוד הממחיש את החשיבות הקריטית של ההישמעות להנחיות מצילות החיים. בסרטון נראה אייל לוי, תושב מרכז הארץ שביתו ספג פגיעה ישירה של טיל בערב שבת האחרון, כשהוא מסייר בין ההריסות שנותרו ממה שהיה עד לפני רגעים ספורים פינת הישיבה המועדפת עליו.

המצלמה מתעדת הרס רב: תקרות שקרסו, חלונות מנופצים, רסיסים שחדרו לכל פינה בבית ואף חור פעור ברצפת הקומה העליונה כתוצאה מעוצמת הפיצוץ.

לוי מתאר בקול רועד כיצד עם הישמע האזעקה סמוך לחצות, הוא ובני משפחתו מיהרו להיכנס למרחב המוגן הדירתי (ממ"ד). הוא מודה בכנות כי לעיתים קיימת תחושת שאננות לאחר אזעקות רבות, אך במקרה זה "הייתה לי הרגשה לא טובה", וההחלטה להישאר בממ"ד למשך זמן ההמתנה הנדרש היא שהצילה את חייהם.

בתיעוד ניתן לראות את הניגוד הבלתי נתפס בין חלקי הבית שחרבו לחלוטין לבין פנים הממ"ד, שנותר עומד על תלו ללא פגע, כשכל הציוד בתוכו שלם לחלוטין.

צפו: חיל האוויר השמיד אוניברסיטה שהסתירה מאחוריה סוד אפל בטהרן משה בשן | 14:29

"אף אחד לא מאמין שזה יגיע אליו הביתה, אבל זה יכול להגיע לכל בית", אומר לוי בסרטון כשהוא מצביע על המקום המדויק בו הוא נוהג לשבת בדרך כלל – אזור שספג את עיקר עוצמת הפגיעה והפך לתל חורבות.

פיקוד העורף מדגיש באמצעות התיעוד כי הממ"ד הוכיח פעם נוספת את יעילותו המוחלטת מול איומי טילים ורסיסים, וקורא לציבור להמשיך ולגלות אחריות, לא להיכנס לשאננות ולפעול בדיוק לפי ההנחיות: להיכנס למרחב המוגן ולהמתין בו עשר דקות – זמן שלדברי לוי, עשה את ההבדל בין חיים למוות.