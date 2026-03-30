כטב"ם של מיליציות שיעיות פרו-איראניות תקף הלילה (בין ראשון לשני) את בסיס ויקטוריה של הצבא האמריקאי בבירת עיראק, בגדאד.

המיליציות טענו בתחילה כי במהלך התקיפה נפגע מטוס תדלוק אמריקני, אך על פי הדיווחים הם פגעו בטעות במטוס מסוג אנטונוב של חיל האוויר העיראקי.

ההתקפות על הבסיס החלו כמעט מיד לאחר המבצע האווירי של ארצות הברית וישראל נגד איראן. ב-2 במרץ, יומיים בלבד לאחר הפגיעות בטהראן, מיליציה עיראקית שיגרה שני כטב"מים לעבר הבסיס. לפי הדיווחים אחד מהם פגע במטרתו וגרם לנזק.

כמה ימים לאחר מכן, כוחות עיראקיים יירטו כטב"ם נוסף שניסה לתקוף את הבסיס במהלך הלילה. במקביל תקפו המיליציות באמצעות טילים וכטב"מים עמדות אמריקאיות בארביל שבצפון עיראק.