כיכר השבת
מטרה שגויה

מביך: האיראנים חגגו פגיעה במטוס אמריקאי - ואז התבררה טעותם | צפו

כטב"ם של מיליציות פרו-איראניות תקף את בסיס ויקטוריה של הצבא האמריקאי בעיראק | על פי הדיווחים הם פגעו בטעות במטוס אנטונוב של חיל האוויר העיראקי (בעולם)

תוצאות התקיפה בבסיס (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

כטב"ם של מיליציות שיעיות פרו-איראניות תקף הלילה (בין ראשון לשני) את בסיס ויקטוריה של הצבא האמריקאי בבירת עיראק, בגדאד.

המיליציות טענו בתחילה כי במהלך התקיפה נפגע מטוס תדלוק אמריקני, אך על פי הדיווחים הם פגעו בטעות במטוס מסוג אנטונוב של חיל האוויר העיראקי.

ההתקפות על הבסיס החלו כמעט מיד לאחר המבצע האווירי של וישראל נגד . ב-2 במרץ, יומיים בלבד לאחר הפגיעות בטהראן, מיליציה עיראקית שיגרה שני כטב"מים לעבר הבסיס. לפי הדיווחים אחד מהם פגע במטרתו וגרם לנזק.

כמה ימים לאחר מכן, כוחות עיראקיים יירטו כטב"ם נוסף שניסה לתקוף את הבסיס במהלך הלילה. במקביל תקפו המיליציות באמצעות טילים וכטב"מים עמדות אמריקאיות בארביל שבצפון עיראק.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר