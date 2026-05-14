פלישה מהמעמקים? אלפי עצמים מסתוריים נצפו בחופי ארה"ב

דיווחים חדשים ומטלטלים חושפים כי אלפי עצמים תת-מימיים בלתי מזוהים (USOs) נצפו לאורך חופי ארצות הברית, מה שמעלה שאלות קשות בקרב מומחים ואנשי ביטחון לגבי מקורם.

בכלי תקשורת בארה"ב פורסם כי אפליקציית "Enigma", המפעילה את מאגר הנתונים הגדול בעולם לחיפוש תצפיות עב"מים, תיעדה למעלה מ-9,000 תצפיות של עצמים מסתוריים בטווח של כ-16 קילומטרים מחופי המדינה מאז אוגוסט האחרון בלבד.

העצמים הללו, המוגדרים ככל עצם תת-מימי שלא ניתן לזיהוי מיידי, מפגינים יכולות טכנולוגיות שאינן מוכרות לאדם. עדים ואנשי צבא מתארים כלי שיט הנעים במהירויות אדירות מתחת למים, מבצעים שינויי כיוון חדים ומפגינים יכולות "טרנס-מדיום" – מעבר חלק ומהיר בין המים לאוויר ללא כל קושי. "או שמדובר במשהו שאנחנו לא מבינים, או שהטכנולוגיה שלנו קולטת רוחות רפאים מתחת למים", אמר קנט הקנליבלי, מחבר העוסק בנושא, בראיון ל-Fox News.

הנתונים מראים כי המדינות בעלות האוכלוסייה החופית הגדולה ביותר נמצאות במוקד הסערה. קליפורניה מובילה עם 389 דיווחים, ואחריה פלורידה עם 306 עדויות של עדי ראייה. מומחים מצביעים על "צבירי פעילות" בנקודות ספציפיות לאורך החופים, דבר המעורר חשש כבד לביטחון הלאומי בקרב גורמים בממשל.

אדמירל בדימוס בצי האמריקאי, טים גאלודט, טוען כי התיעודים הקיימים, כולל סרטון מפורסם משנת 2019 שבו נראה עצם מסתורי צולל לתוך האוקיינוס השקט ליד ספינת חיל הים "USS Omaha", מוכיחים כי ביטחון השייט של ארה"ב נמצא בסכנה. לטענתו, העובדה שגופים ממשלתיים אינם מניפים "דגל אדום" מעידה על כך שהממשלה אינה משתפת את כל המידע שבידיה לגבי התופעות הללו.

"האוקיינוס נראה כמו מקום מצוין להתחבא בו", מסביר הקנליבלי, שרואה ביוזמות אזרחיות לאיסוף נתונים כמו אפליקציית Enigma צעד חיוני לשקיפות. לדבריו, "אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר לשחיתות", והוא מקווה שהלחץ הציבורי יאלץ את הממסד לחשוף את האמת על מה שבאמת קורה במצולות.