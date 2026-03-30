כיכר השבת
עין לא נותרה יבשה

קולו של הרבי מנגן ניגון חסידי הדהד בהר הרצל: הלווייתו הדומעת של החייל 

קהל ענק, בהם חסידי חב"ד, ליוו למנוחות את החייל הקדוש משה יצחק כ"ץ הי"ד, שנפל בסוף השבוע בדרום לבנון | רגע לפני הקבורה, לבקשת המשפחה, נשמע קולו של הרבי מליובאוויטש מנגן את הניגון "צמאה לך נפשי" - שבו גם נפתח טקס ההלוויה | צפו בתיעוד דומע (חדשות)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

עין לא נותרה יבשה אתמול (בין ראשון לשני) בהר הרצל בירושלים, שם התקיימה הלווייתו של הלוחם הקדוש משה יצחק כ"ץ הי"ד, בן למשפחת חסידי חב"ד בניו הייבן שבקונטיקט, שנפל בדרום לבנון מירי חיזבאללה.

רגע לפני הקבורה, לבקשת המשפחה, הופעל ברמקולים הקלטה שבה נשמע הרבי מליובאוויטש זי"ע מנגן את הניגון "צמאה לך נפשי" - ועם הניגון הזה הובא הקדוש לקבר ישראל. בניגון הזה גם נפתח מסע ההלוויה.

בתחילת ההלוויה נשא דברים רבה של אילת וחבר בית דין רבני חב"ד, הגוף הרבני העליון של חסידות חב"ד, הרב יוסף הכט, דודה של אם החייל השכולה. הוא נפרד בשם המשפחה והזכיר את היות החייל הקדוש קרוי על שם אביו, הרב החסיד רבי משה יצחק הכט זצ"ל, מחשובי חסידי חב"ד בארצות הברית.

הדוברים במהלך ההלווייה תיארו את החייל שהיה "לב פועם" עבור משפחתו וחבריו. הדוברים הדגישו כי היה עם עדינות נפש, חיוך תמידי ונכונות לעזור לכל אדם בכל עת.

חבריו ליחידה ומפקדיו סיפרו על המקצועיות הבלתי מתפשרת שלו. הם ציינו כי הוא תמיד היה הראשון להתנדב למשימות מורכבות, מתוך תחושת שליחות עמוקה ואהבת המולדת, וכי נוכחותו נתנה ביטחון לכל מי שסבב אותו.

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)
