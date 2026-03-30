עשן כבד נראה מיתמר מבתי הזיקוק בחיפה עקב פגיעה, אחרי מטח משולב שנורה הבוקר (שני) מאיראן ומלבנון.

דוברות כבאות והצלה עדכנה כי הנפילה במתחם בז"ן הייתה פגיעה ישירה. "כוחות של כבאות והצלה ממחוז חוף, בסיוע יחידות נוספות, פועלים בשעה זו באירוע של פגיעה במבנה תעשייה ופגיעה במכלית דלק במתחם בז"ן", נמסר. "עם הגעת הכוחות הראשונים למקום, זוהתה פגיעה ישירה במכלית החונה בשטח המפעל וכן עשן סמיך העולה מגג מבנה סמוך". לוחמי האש ביצעו פעולות שמנעו מהאש להתפשט לאזורים נוספים. לא דווח על נפגעים.

עשן מיתמר אחרי הפגיעה בבז"ן ( צילום: אנתוני הרשקו\פלאש90 )

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מסר כי הפגיעה לא הייתה במתקני ייצור ולא תביא לפגיעה באספקת הדלקים. "שוחחתי כעת עם מנהלי החברה כדי לחזק אותם על עבודתם למען מדינת ישראל. נמשיך להבטיח אספקת אנרגיה סדירה לכלל המשק", הודיע השר.

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הבהירה מאוחר יותר כי נשלל קיומו של אירוע חומרים מסוכנים לאחר הפגיעה. לדבריה, "בהתאם לעדכון מכוחות כבאות והצלה וגורמי החירום הפועלים בשטח, נשלל קיומו של אירוע חומרים מסוכנים".