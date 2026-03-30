נס בזכות שמירת השבת

בית הקפה נהרס מטיל איראני ורק ה'מזמור לתודה' שקיבלו ממגי טביבי - שרד | תיעוד

בסוף השבוע האחרון טיל ששוגר מאיראן פגע בבית הקפה 'G27' ברמת גן וגרם להרס נרחב במקום, אך מה ששרד זה "מזמור לתודה" שקיבלו מהמגישה מגי טביבי | משפחת צדיק ל'כיכר השבת': "בזכות שאנחנו מקפידים לסגור את העסקים שלנו בשבת, לא היו נפגעים בנפש, זה נס גדול" (ברנז'ה)

רגע הפגיעה בבית הקפה
בסוף השבוע האחרון טיל ששוגר מאיראן פגע בבית הקפה 'G27' ברמת גן וגרם להרס נרחב במקום.

ה'מזמור לתודה' ששרד
מגישת הטלוויזיה מגי טביבי חשפה בפוסט מרגש ברשתות החברתיות כי יומיים לפני פגיעת הטיל היא מסרה לבעלי המקום את תפילת 'מזמור לתודה' לזיכוי הרבים, כתוצאה מהפגיעה הכול נהרס - ורק זה מה ששרד.

משפחת צדיק הבעלים של בית הקפה המפורסם סיפרו ל'כיכר השבת': "בזכות שאנחנו מקפידים לסגור את העסקים שלנו בשבת, לא היו נפגעים בנפש, זה נס גדול".

גם הכוס קרטון למטה שרדה....
