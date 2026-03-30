בסוף השבוע האחרון טיל ששוגר מאיראן פגע בבית הקפה 'G27' ברמת גן וגרם להרס נרחב במקום.

מגישת הטלוויזיה מגי טביבי חשפה בפוסט מרגש ברשתות החברתיות כי יומיים לפני פגיעת הטיל היא מסרה לבעלי המקום את תפילת 'מזמור לתודה' לזיכוי הרבים, כתוצאה מהפגיעה הכול נהרס - ורק זה מה ששרד.

משפחת צדיק הבעלים של בית הקפה המפורסם סיפרו ל'כיכר השבת': "בזכות שאנחנו מקפידים לסגור את העסקים שלנו בשבת, לא היו נפגעים בנפש, זה נס גדול".