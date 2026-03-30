האופוזיציה נרדמה והצביעה "בעד": מאות מיליונים נוספו לישיבות

הצבעת התקציב | צילום: ערוץ כנסת

סמוך לשעה שתיים לפנות בוקר, כשאורות מליאת הכנסת רצדו על פני חברי הכנסת המותשים, התרחש הנס הפוליטי הגדול של העשור. בעוד נציגי האופוזיציה הבטיחו "מלחמה על כל שקל" נגד הציבור החרדי, הם מצאו את עצמם מרימים את ידם בזה אחר זה ומאשרים, לתדהמתם המאוחרת, תוספת תקציב חסרת תקדים לישיבות הקדושות.

זה לא היה רק אישור תקציב המדינה ל-2026 בסך 699 מיליארד שקל; זה היה לילה שבו התושייה של נציגי היהדות החרדית גברה על הניסיונות להצר את צעדי עולם התורה.

העוקץ הלילי: כשהאופוזיציה מימנה את עולם התורה קולו של הרבי מנגן ניגון חסידי הדהד בהר הרצל: הלווייתו הדומעת של החייל נחמן שטרנהרץ | 10:16 הדרמה הגיעה לשיא במהלך ההצבעות על ההסתייגויות. הקואליציה רקחה תרגיל שייכנס לספרי ההיסטוריה: היא הגישה הסתייגויות לתקציב שהיא עצמה אישרה בממשלה. באופוזיציה, שסברו בטעות כי מדובר בהסתייגויות שלהם שנועדו "לתקן" את התקציב, הצביעו באופן אוטומטי בעדן. בפועל, התברר כי הסתייגויות אלו הוסיפו כ-800 מיליון שקל למוסדות תורניים, מוסדות פטור ופרויקטים ייעודיים למגזר החרדי – תוך עקיפת משרד האוצר והייעוץ המשפטי. השר זאב אלקין סיכם זאת בחיוך: "אירוע שלא זכור כמותו. כ-100 חברי כנסת תמכו בהגדלת תקציב הישיבות". סדרי עדיפויות חדשים: ביטחון, חינוך וערכים תקציב 2026 מציג חלוקה ברורה של עוצמה יהודית. בעוד תקציב הביטחון עומד על שיא של 142 מיליארד שקל בשל המצב הביטחוני, עולם התורה והערכים לא נשאר מאחור: משרד החינוך: 97 מיליארד שקל. משרד הבריאות: 63 מיליארד שקל. משרדי ההתיישבות והתפוצות: תקציבי שיא של כ-800 מיליון שקל יחד. החזרי חובות: הממשלה תוציא עוד 151 מיליארד שקל עבור החזר קרן הלוואות. חוק הגיוס וה"ניקוי שולחן" שלפני הפסח בנוסף לבשורה הכלכלית, הקואליציה השלימה הלילה מהלכים דרמטיים לטובת המגזר. בראשם: הארכת תוקף חוק שירות לאומי-אזרחי, מהלך שמהווה למעשה "מסלול עוקף גיוס" ומעניק הגנה משפטית לבחורי הישיבות בזמן שחוק הגיוס הכללי נותר תקוע. המליאה תתכנס שוב היום ל"מרתון חקיקה" אחרון לפני פגרת הפסח, כשהמטרה היא לאשר סופית את חוק עונש מוות למחבלים ותיקוני מס הכנסה משמעותיים שאושרו ברוב של 61 מול 52. זעקות השבר של לפיד ובנט באופוזיציה לא הצליחו לעכל את המפלה. יאיר לפיד תקף בחריפות: "חבורת גנבים עלובה שבוזזת את המדינה", בעוד נפתלי בנט האשים את הממשלה ב"ביזה לילית". הביקורת הפנימית באופוזיציה קשה אף יותר, כשחברי כנסת מאשימים את הנהגת "יש עתיד" ברשלנות פושעת שאפשרה למאות המיליונים לעבור ללא התנגדות. גורמים משפטיים מעריכים כי יהיה קשה מאוד לעצור את הקצאת הכספים, שכן הם הועברו כ"כספים צבועים" מתוך הרזרבות הקיימות, ללא פריצת מסגרת התקציב הכללית. בשורה התחתונה: התורה היא המנצחת עם אישור תקציב ענק של 699 מיליארד שקל, עולם התורה יוצא לחופשת הפסח כשידו על העליונה. הניצחון הלילי הוא הוכחה לכך שגם מול התנגדות עזה, התחכום והאחדות של נציגי הציבור החרדי מבטיחים את המשך קיומן של הישיבות הקדושות ותלמודי התורה בכל רחבי הארץ.