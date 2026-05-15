מהומה בליל ההילולא בציון שמואל הנביא: מתפרעים זרעו הרס, המתפללים פונו

עשרות מפרי סדר ניסו לפרוץ בכוח למתחם הקבר במהלך הלילה, גרמו נזק כבד לדלתות ולמערך ההיסעים (שאטלים), והובילו לפינוי זמני של אלפי המתפללים לשם שמירה על ביטחונם | המשטרה עצרה שני חשודים והדפה את המתפרעים (חדשות)

קבר שמואל הנביא (צילום: By אורי אלוני - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52633959)

אירוע חריג ועגום העיב הלילה על אירועי הילולת שמואל הנביא. במהלך הלילה, התפתחה הפרת סדר אלימה וחמורה במתחם הציון הקדוש, אשר אילצה את כוחות ולוחמי משמר הגבול להתערב בכוח ולפנות את המוני המתפללים מהמקום.

על פי דיווחי המשטרה, עשרות מתפרעים ניסו לפרוץ בכוח אל תוך מתחם הקבר, תוך שהם זורעים הרס רב. במהלך ההתפרעות הפרועה נגרם נזק כבד לדלת הכניסה הראשית של הציון, לגידור החיצוני המקיף את האתר, וכן לכלי התחבורה והשאטלים המשמשים להסעת ציבור ההמונים להר.

בעקבות האלימות והסכנה המוחשית לשלום הציבור, נאלצו כוחות המשטרה ומג"ב שפעלו במקום לבצע הדיפה של מפרי הסדר תוך שימוש בכוח. לאחר שניתנה הוראת פיזור רשמית, הוחלט על צעד חריג של פינוי כלל השוהים והמתפללים מהמתחם, במטרה לשמור על חייהם וביטחונם של ההמונים שבאו להתפלל במקום.

במהלך האירוע הקשה, עצרו כוחות המשטרה שני חשודים בגין מעורבותם הישירה בהפרות הסדר ובגרימת הנזק לרכוש. החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה 'לב הבירה' בירושלים.

במשטרת ישראל מדגישים כי התנהגותם של אותם מפרי סדר פגעה באופן ישיר באלפי המתפללים שהגיעו להשתטח ולהתפלל בציון ביום ההילולא, ואף סיכנה את שלומם. "אנו רואים בחומרה כל ניסיון להפוך אתר דתי וקדוש לזירת אלימות והפרות סדר", נמסר בהודעת המשטרה, תוך הבהרה כי המשטרה לא תאפשר לאף גורם קיצוני להפר את החוק, לפגוע או לסכן את שלום הציבור.

לאחר השבת הסדר על כנו, נפתח האתר מחדש לכניסת קהל המתפללים לפנות בוקר, בשעה 05:00, כשהוא נתון תחת אבטחה משטרתית.

משטרהשמואל הנביאקבר שמואל הנביא

תוכן שאסור לפספס:

4
עצם זה שיש כוחות גדולים של מגב ומשטרה במקומות של הילולות זה יוצר אנדרלמוסיה עדיף לתת למפיק חיצוני לארגן הילולות של חרדים
הם יוצרים את הפרובקציות
תמיד זה "הם", תמיד "אשמתם". חשבון נפש פנימי? בחיים לא.
אורח לרגע
אשרי המאמין שזה יעבוד. מי ישים על מאבטחים פרטיים שאין להם זכות לעצור?
יהושע
אז תגיד שמפקירים אותם...
3
זאת אותה מנטליות שהייתה במירון ובעוד מקומות. בשביל לקיים מסורת דתית מוכן המאמין לפגוע, לדחוף ולהרוס והעיקר שהוא יהיה בפנים על פני כולם. זאת לא הדת היהודית, זה מה שקורא כל שנה במכה, ערב הסעודית.
יהושע
2
תמיד המשטרה דואגת שיהיה אקשן כבר מגיל קטן זכור לי שכל שנה הם מנסים למצוא תירוץ חדש למה לסגור את הציון
שמואל
1
מאז שכו ת בטחון נכנסים להילולות נהיה בלאגן הסתדרנו טוב בשנים קודמות בלעדיהם לא צריך אותם
אשר לוי

