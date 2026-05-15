אירוע חריג ועגום העיב הלילה על אירועי הילולת שמואל הנביא. במהלך הלילה, התפתחה הפרת סדר אלימה וחמורה במתחם הציון הקדוש, אשר אילצה את כוחות המשטרה ולוחמי משמר הגבול להתערב בכוח ולפנות את המוני המתפללים מהמקום.

על פי דיווחי המשטרה, עשרות מתפרעים ניסו לפרוץ בכוח אל תוך מתחם הקבר, תוך שהם זורעים הרס רב. במהלך ההתפרעות הפרועה נגרם נזק כבד לדלת הכניסה הראשית של הציון, לגידור החיצוני המקיף את האתר, וכן לכלי התחבורה והשאטלים המשמשים להסעת ציבור ההמונים להר.

בעקבות האלימות והסכנה המוחשית לשלום הציבור, נאלצו כוחות המשטרה ומג"ב שפעלו במקום לבצע הדיפה של מפרי הסדר תוך שימוש בכוח. לאחר שניתנה הוראת פיזור רשמית, הוחלט על צעד חריג של פינוי כלל השוהים והמתפללים מהמתחם, במטרה לשמור על חייהם וביטחונם של ההמונים שבאו להתפלל במקום.

במהלך האירוע הקשה, עצרו כוחות המשטרה שני חשודים בגין מעורבותם הישירה בהפרות הסדר ובגרימת הנזק לרכוש. החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה 'לב הבירה' בירושלים.

במשטרת ישראל מדגישים כי התנהגותם של אותם מפרי סדר פגעה באופן ישיר באלפי המתפללים שהגיעו להשתטח ולהתפלל בציון ביום ההילולא, ואף סיכנה את שלומם. "אנו רואים בחומרה כל ניסיון להפוך אתר דתי וקדוש לזירת אלימות והפרות סדר", נמסר בהודעת המשטרה, תוך הבהרה כי המשטרה לא תאפשר לאף גורם קיצוני להפר את החוק, לפגוע או לסכן את שלום הציבור.

לאחר השבת הסדר על כנו, נפתח האתר מחדש לכניסת קהל המתפללים לפנות בוקר, בשעה 05:00, כשהוא נתון תחת אבטחה משטרתית.