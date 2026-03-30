כיכר השבת
"צדק בשם הנרצחים"

היסטוריה: חוק עונש מוות למחבלים צפוי לעבור סופית בשעות הקרובות

על פי ההערכות, חוק עונש מוות למחבלים צפוי לעבור באופן סופי בשעות הקרובות במליאת הכנסת | מפלגת ש״ס הודיעה מוקדם יותר כי תצביע בעד החוק. בישראל ביתנו טרם התקבלה החלטה סופית (בארץ)

על פי ההערכות, חוק עונש מוות למחבלים אותו הביא להצבעה השר לבטחון לאומי צפוי לעבור באופן סופי בשעות הקרובות במליאת הכנסת.

מפלגת ש״ס הודיעה מוקדם יותר כי תצביע בעד החוק. "סיעת ש״ס הצביעה בעד חוק עונש מוות למחבלים בקריאה הראשונה, בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה, על רקע עמדת מערכת הביטחון לאחר טבח שמחת תורה", נאמר בהודעה שפרסמה הסיעה.

בסיעה הוסיפו כי "לקראת הקריאה השנייה והשלישית, הנחתה המועצת את נציגי ש״ס לבצע שינויים בנוסח החוק בוועדה. לאחר שהשינויים הושגו והוצגו בפני המועצת - הורו הרבנים לנציגי ש״ס להצביע בעד החוק בקריאה הסופית".

לפי הדיווחים, בדגל התורה הוחלט שלא לתמוך, ובאגודת ישראל ייעדרו מההצבעה. גם בישראל ביתנו טרם התקבלה החלטה סופית, ובמפלגה מעריכים כי ההכרעה תתקבל סמוך להצבעה. גורם נוסף מסר: ״תראו בהצבעה״.

בפנייה של השר בן גביר לחברי הכנסת שעות לפני ההצבעה הוא אמר: "ביום הזה אין קואליציה ואין אופוזיציה - יש רק עם אחד שדורש צדק בשמם של אלפי קורבנות יהודיים שנרצחו בידי מחבלים נתעבים. חובתנו המוסרית היא להבטיח כי הרשע המוחלט לא יזכה עוד לחסד המערכת. אני קורא לכם לחתום על החוק ולהתייצב לצדי במליאה".

חשוב לציין כי החוק הנוכחי אינו כולל חובה להעניק גזר דין מוות למחבל. בנוסף, בן גביר לא נגע בכלל בסמכות נשיא המדינה להמתיק את העונש. החוק גם לא יחול רטרואקטיבית על מחבלי הנוח׳בה.

