כיכר השבת
הדלפה חמורה

המבצע הדרמטי והסודי של צה"ל נחשף בזמן אמת בערוץ טלגרם פרטי

בזמן שחיילי צה"ל נלחמו לחלץ את נועה ארגמני וחבריה בלב נוסייראת, מידע מסווג כבר דלף לרשתות: למרות פנייה דחופה ודרמטית של סגן הצנזור הראשי בזמן אמת, מנהל ערוץ הטלגרם סירב להסיר את הפרסום בטענה שמדובר ב"מתחרה שמנסה להטעות אותו" (משפט)

מבצע ארנון (צילום: דובר צה"ל)

ב-8 ביוני 2024, בשעה שהכוחות המיוחדים של צה"ל, השב"כ והימ"מ פעלו בלב מחנה הפליטים נוסייראת תחת אש כבדה ב"מבצע ארנון", התחוללה מאחורי הקלעים דרמה ביטחונית.

לפי הדיווח של אבישי גרינציג הלילה (בין ראשון לשני) ב-i24NEWS, בזמן שארבעת החטופיםנועה ארגמני, אלמוג מאיר ג'אן, אנדריי קוזלוב ושלומי זיו – היו בדרכם לחופש, מידע רגיש ומסווג על דבר המבצע כבר החל לדלוף לרשתות החברתיות, מה שהעמיד בסכנה מיידית את חיי הלוחמים והצלחת המשימה כולה.

שורשי המחדל נעוצים בתוך מערכת הביטחון עצמה. עובדת שב"כ, שנחשפה לפרטי המבצע המורכב, הדליפה את המידע לבני משפחתה. משם, בשרשרת של העברות הודעות, הגיע המידע למנהל ערוץ טלגרם – פלטפורמה פרטית בעלת עשרות אלפי עוקבים. בעוד הקרבות בנוסייראת בעיצומם, הערוץ פרסם הודעה על שחרורה הצפוי של נועה ארגמני, מידע שהיה אמור להישאר תחת איפול מוחלט עד להגעת הכוחות לחוף מבטחים.

שיא האירוע נרשם כאשר סגן הצנזור הראשי זיהה את הפרסום ופנה באופן אישי וישיר למנהל הערוץ בדרישה להסיר את התוכן לאלתר. למרות האזהרות המפורשות כי מדובר בפגיעה חמורה בביטחון המדינה תוך כדי תנועה, מנהל הערוץ סירב להסיר את הפוסט. הוא המשיך לדווח על חטופים נוספים ואף פרסם ידיעות כוזבות על גורלם של חטופים אחרים. בחקירתו במשטרה טען המנהל להגנתו כי חשב שמי שפונה אליו הוא "ערוץ מתחרה" המנסה להטעות אותו, ולא נציג רשמי של המערכת.

כיום, למעלה משנה וחצי לאחר האירוע, כך נראית לפי הדיווח התמונה המשפטית: בעוד שעובדת השב"כ ושותפיה להדלפה כבר הועמדו לדין בגין מעשיהם, מנהל ערוץ הטלגרם נותר חופשי. למרות ראיות שנחשבות לחד-משמעיות, התיק נגדו עדיין מוגדר כנמצא ב"השלמות חקירה" בפרקליטות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר