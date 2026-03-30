המבצע הדרמטי והסודי של צה"ל נחשף בזמן אמת בערוץ טלגרם פרטי

ב-8 ביוני 2024, בשעה שהכוחות המיוחדים של צה"ל, השב"כ והימ"מ פעלו בלב מחנה הפליטים נוסייראת תחת אש כבדה ב"מבצע ארנון", התחוללה מאחורי הקלעים דרמה ביטחונית.

לפי הדיווח של אבישי גרינציג הלילה (בין ראשון לשני) ב-i24NEWS, בזמן שארבעת החטופים – נועה ארגמני, אלמוג מאיר ג'אן, אנדריי קוזלוב ושלומי זיו – היו בדרכם לחופש, מידע רגיש ומסווג על דבר המבצע כבר החל לדלוף לרשתות החברתיות, מה שהעמיד בסכנה מיידית את חיי הלוחמים והצלחת המשימה כולה.

שורשי המחדל נעוצים בתוך מערכת הביטחון עצמה. עובדת שב"כ, שנחשפה לפרטי המבצע המורכב, הדליפה את המידע לבני משפחתה. משם, בשרשרת של העברות הודעות, הגיע המידע למנהל ערוץ טלגרם – פלטפורמה פרטית בעלת עשרות אלפי עוקבים. בעוד הקרבות בנוסייראת בעיצומם, הערוץ פרסם הודעה על שחרורה הצפוי של נועה ארגמני, מידע שהיה אמור להישאר תחת איפול מוחלט עד להגעת הכוחות לחוף מבטחים.

שיא האירוע נרשם כאשר סגן הצנזור הראשי זיהה את הפרסום ופנה באופן אישי וישיר למנהל הערוץ בדרישה להסיר את התוכן לאלתר. למרות האזהרות המפורשות כי מדובר בפגיעה חמורה בביטחון המדינה תוך כדי תנועה, מנהל הערוץ סירב להסיר את הפוסט. הוא המשיך לדווח על חטופים נוספים ואף פרסם ידיעות כוזבות על גורלם של חטופים אחרים. בחקירתו במשטרה טען המנהל להגנתו כי חשב שמי שפונה אליו הוא "ערוץ מתחרה" המנסה להטעות אותו, ולא נציג רשמי של המערכת.

כיום, למעלה משנה וחצי לאחר האירוע, כך נראית לפי הדיווח התמונה המשפטית: בעוד שעובדת השב"כ ושותפיה להדלפה כבר הועמדו לדין בגין מעשיהם, מנהל ערוץ הטלגרם נותר חופשי. למרות ראיות שנחשבות לחד-משמעיות, התיק נגדו עדיין מוגדר כנמצא ב"השלמות חקירה" בפרקליטות.