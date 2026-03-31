הטקס המסורתי

נשיא המדינה מכר את החמץ | זה הרב שהגיע לבית הנשיא • צפו בתיעוד המכירה

הנשיא ומנכ״ל בית הנשיא אייל שויקי, מינו הבוקר את הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, שהגיע במיוחד לבית הנשיא בירושלים, כשליח למכירת החמץ | תיעוד המכירה (חדשות בארץ)

נשיא המדינה קיים היום (שלישי) בבית הנשיא בירושלים, את טקס מכירת החמץ המסורתי, בראשותו של הראשון לציון .

הנשיא ומנכ״ל בית הנשיא אייל שויקי, מינו את הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר כשליח למכירת החמץ.

הנשיא והמנכ״ל ערכו את הטקס המסורתי של מכירת החמץ, כשנשיא המדינה מכר את החמץ של דירתו ומנכ״ל בית הנשיא מכר את החמץ של כלל בית הנשיא ושלוחותיו. שניהם בירכו בעת מכירת החמץ: ״הריני ממנה את הרבנים שיהיו שולחים למכור את החמץ שברשותי וברשות שולחיי״.

הנשיא והרב נשאו תפילה לשלום החיילים, לרפואת הפצועים, לחזרתם הבטוחה של כלל הלוחמים ולהצלחת המערכה. בסיום איחל הנשיא לכל עם ישראל חג פסח כשר ושמח, ושנדע בשורות טובות.

