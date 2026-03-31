נשיא המדינה קיים היום (שלישי) בבית הנשיא בירושלים, את טקס מכירת החמץ המסורתי, בראשותו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר.

הנשיא ומנכ״ל בית הנשיא אייל שויקי, מינו את הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר כשליח למכירת החמץ.

הנשיא והמנכ״ל ערכו את הטקס המסורתי של מכירת החמץ, כשנשיא המדינה מכר את החמץ של דירתו ומנכ״ל בית הנשיא מכר את החמץ של כלל בית הנשיא ושלוחותיו. שניהם בירכו בעת מכירת החמץ: ״הריני ממנה את הרבנים שיהיו שולחים למכור את החמץ שברשותי וברשות שולחיי״.

הנשיא והרב נשאו תפילה לשלום החיילים, לרפואת הפצועים, לחזרתם הבטוחה של כלל הלוחמים ולהצלחת המערכה. בסיום איחל הנשיא לכל עם ישראל חג פסח כשר ושמח, ושנדע בשורות טובות.