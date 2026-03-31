המעבדה שהתגלתה במהלך החיפוש בדירה (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת מאבק בהפצת סמים, ובעיקר בניסיונות להגיע לבני נוער, ניהלו שוטרי המחוז הצפוני חקירה סמויה בעקבות חשד לפעילות גידול סמים בדירת מסתור בעיר מעלות. החקירה, שהתנהלה מתחת לרדאר במשך תקופה, הצביעה על כך שבמקום פועל מערך מסודר לייצור והפצה.

בימים האחרונים עברה החקירה לשלב הגלוי, כאשר בלשי המחוז פשטו על הדירה. במהלך החיפוש התברר כי מספר חדרים במקום הוסבו לחללים ייעודיים לשלבים שונים בתהליך הגידול, והם צוידו במערכות מתקדמות. בנוסף נמצאו במקום גם סמים מוכנים להפצה, שעל פי ההערכות שוויים מגיע למאות אלפי שקלים.

במהלך הפעילות נעצרו שני חשודים, תושבי עכו בני 19 ו-26, והם הובאו לחקירה בתחנת המשטרה. לאחר סיום חקירתם, ובהתאם לממצאים שנאספו, הובאו השניים לדיון בבית משפט השלום בחיפה, שהורה על שחרורם בתנאים מגבילים.

במשטרה מדגישים כי המאבק בהפצת סמים נמשך כל העת, עם דגש מיוחד על ניסיונות להגיע לצעירים. לדבריהם, פעילות מסוג זה אינה רק עבירה פלילית, אלא גם גורם שמוביל רבים להידרדרות להתמכרות, להסתבכות בעולם הפשיעה ולהתרחקות ממסלול חיים תקין.

