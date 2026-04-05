לוין נגד בג"ץ: "החלטה מופקרת, הם גרמו לאסון מירון"

העימות בין ממשלת ישראל למערכת המשפט הגיע אמש (שבת) לנקודת רתיחה חסרת תקדים, כאשר שר המשפטים יריב לוין הפנה מכתב דרמטי לקבינט הביטחוני בו הוא קורא להורות למשטרה לפעול בניגוד מוחלט לפסיקת בית המשפט העליון. המהלך, שנתפס כערעור ישיר על יסודות הדמוקרטיה, מגיע בעקבות החלטת בג"ץ להתיר הפגנות נגד המלחמה בכיכר הבימה בתל אביב.

בנאום רווי האשמות, קשר השר בין החלטות השופטים לבין אובדן חיי אדם באסון מירון, והבהיר כי מבחינתו – הנחיות הצבא גוברות על פטיש השופט. "אין לקבינט ברירה אלא למנוע סכנה ברורה לחיי אדם", כתב לוין במכתבו.

האשמה באסון מירון

לוין חולל סערה כשטען במכתבו כי בג"ץ מנע בעבר הסדרת בטיחות במירון ובכך גרם לאסון הנורא. זאת, למרות שוועדת החקירה הממלכתית הטילה את האחריות על הדרג המדיני והפיקודי. השר ביקש להעביר מסר ברור: כשמדובר בפיקוח נפש, הנחיות הצבא גוברות על החלטות שיפוטיות.

כידוע, העימות בין לוין למערכת המשפט נמשך זה חודשים ארוכים. השר מסרב להכיר במינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון, ונמנע מלכנס את הוועדה לבחירת שופטים. רק לאחרונה הציבו שופטי בג"ץ אולטימטום ללוין להסביר את סירובו.

קוראים לציבור לנהוג באחריות

בתוך כך, מלשכת השר לביטחון לאומי נמסר כי "עמדת השר בן גביר והמשרד לביטחון לאומי בעתירות על פתיחת הכותל וההר: אנחנו עדין מחזיקים בעמדה שהחלטת בגצ היא בעייתית ולא נכונה"

"זו החלטה מופקרת לאפשר להמונים להגיע גם להפגנות וגם לכותל ולהר הבית"

בנוסף הוזכר: "אנחנו קוראים לציבור לנהוג באחריות ולא לסכן את כוחות הביטחון ולהימנע מהגעה להפגנות, לכותל או להר. עם זאת, מהרגע שבגץ אישר את הפגנות הבימה, לא נוכל לעשות דין אחד לכיכר ודין אחר להר ואי אפשר להפלות ציבור עצום, ועל בגצ לאשר את האפשרות לעלות גם להר הבית וגם הכותל בקבוצות קטנות"

אלימות בכיכר

למרות החלטת השופטים, המשטרה פשטה אמש על כיכר הבימה בכוח רב. עשרות פרשים ושוטרים פיזרו כאלף מפגינים תוך שימוש בכוח, החרמת ציוד הגברה ומעצר של 17 מוחים, בטענה כי מספר המשתתפים חרג מהמותר.

יו"ר חד"ש תע"ל חבר הכנסת איימן עודה התייחס להפגנה ולפעילות המשטרה במהלכה, ואיים בציוץ: "בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים. כי ככל שידכאו וישתיקו אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ".

הקריאה של לוין לקבינט להורות על אי-ציות לפסיקה משפטית היא "שבירת כלים" שלטונית חסרת תקדים. בעוד המערכת הצבאית והמשפטית מתגוששות על האיזון בין ביטחון לחופש הביטוי, הרחוב הישראלי הופך לזירת קרב שבו החוק והפקודה כבר לא מדברים באותה שפה.