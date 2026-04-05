כיכר השבת
מרד משפטי תחת אש

לוין נגד בג"ץ: "החלטה מופקרת, הם גרמו לאסון מירון"

שר המשפטים לוין קרא לקבינט להורות למשטרה להתעלם מפסיקת בג"ץ בנושא ההפגנות. הוא תקף במכתב חזיתי את השופטים והאשים אותם באחריות לאסון מירון, תוך דרישה לאכוף את מגבלות פיקוד העורף  (פוליטי מדיני)

שר המשפטים יריב לוין (צילום: כיכר )

העימות בין ממשלת ישראל למערכת המשפט הגיע אמש (שבת) לנקודת רתיחה חסרת תקדים, כאשר שר המשפטים יריב לוין הפנה מכתב דרמטי לקבינט הביטחוני בו הוא קורא להורות למשטרה לפעול בניגוד מוחלט לפסיקת בית המשפט העליון. המהלך, שנתפס כערעור ישיר על יסודות הדמוקרטיה, מגיע בעקבות החלטת בג"ץ להתיר הפגנות נגד המלחמה בכיכר הבימה בתל אביב.

בנאום רווי האשמות, קשר השר בין החלטות השופטים לבין אובדן חיי אדם באסון מירון, והבהיר כי מבחינתו – הנחיות הצבא גוברות על פטיש השופט. "אין לקבינט ברירה אלא למנוע סכנה ברורה לחיי אדם", כתב לוין במכתבו.

פסיקה בשבת קודש

המכתב נשלח בעקבות פסיקת בג"ץ אמש, שהורתה למדינה לאפשר מחאות בכיכר הבימה בהשתתפות מאות בני אדם, למרות התנגדות פיקוד העורף. השופטים קבעו כי המשטרה אוכפת את מגבלות ההתקהלות רק נגד מפגינים, בעוד אירועים אחרים מתקיימים ללא הפרעה.

"קשה להלום מצב כזה", קבעו השופטים והורו לאפשר את המחאה בכיכר. העובדה שהדיון התקיים בעיצומה של שבת קודש עוררה זעם רב בציבור החרדי, כאשר רבנים ואישי ציבור התקוממו כנגד חילול השבת המזעזע.

יצחק עמית עם השופט אהרן ברק | מה יעלה בגורל הרפורמה המשפטית (צילום: פלאש 90)

האשמה באסון מירון

לוין חולל סערה כשטען במכתבו כי בג"ץ מנע בעבר הסדרת בטיחות במירון ובכך גרם לאסון הנורא. זאת, למרות שוועדת החקירה הממלכתית הטילה את האחריות על הדרג המדיני והפיקודי. השר ביקש להעביר מסר ברור: כשמדובר בפיקוח נפש, הנחיות הצבא גוברות על החלטות שיפוטיות.

כידוע, העימות בין לוין למערכת המשפט נמשך זה חודשים ארוכים. השר מסרב להכיר במינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון, ונמנע מלכנס את הוועדה לבחירת שופטים. רק לאחרונה הציבו שופטי בג"ץ אולטימטום ללוין להסביר את סירובו.

קוראים לציבור לנהוג באחריות

בתוך כך, מלשכת השר לביטחון לאומי נמסר כי "עמדת השר בן גביר והמשרד לביטחון לאומי בעתירות על פתיחת הכותל וההר: אנחנו עדין מחזיקים בעמדה שהחלטת בגצ היא בעייתית ולא נכונה"

"זו החלטה מופקרת לאפשר להמונים להגיע גם להפגנות וגם לכותל ולהר הבית"

בנוסף הוזכר: "אנחנו קוראים לציבור לנהוג באחריות ולא לסכן את כוחות הביטחון ולהימנע מהגעה להפגנות, לכותל או להר. עם זאת, מהרגע שבגץ אישר את הפגנות הבימה, לא נוכל לעשות דין אחד לכיכר ודין אחר להר ואי אפשר להפלות ציבור עצום, ועל בגצ לאשר את האפשרות לעלות גם להר הבית וגם הכותל בקבוצות קטנות"

יריב לוין במליאה | ארכיון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

אלימות בכיכר

למרות החלטת השופטים, המשטרה פשטה אמש על כיכר הבימה בכוח רב. עשרות פרשים ושוטרים פיזרו כאלף מפגינים תוך שימוש בכוח, החרמת ציוד הגברה ומעצר של 17 מוחים, בטענה כי מספר המשתתפים חרג מהמותר.

יו"ר חד"ש תע"ל חבר הכנסת איימן עודה התייחס להפגנה ולפעילות המשטרה במהלכה, ואיים בציוץ: "בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים. כי ככל שידכאו וישתיקו אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ".

הקריאה של לוין לקבינט להורות על אי-ציות לפסיקה משפטית היא "שבירת כלים" שלטונית חסרת תקדים. בעוד המערכת הצבאית והמשפטית מתגוששות על האיזון בין ביטחון לחופש הביטוי, הרחוב הישראלי הופך לזירת קרב שבו החוק והפקודה כבר לא מדברים באותה שפה.

5
כמה נוח שיש את מי להאשים ובכל דבר. מי שגרם לאסון מירון אלו המנהיגים החרדים שאילצו את כולם לאשר כמות בלתי מוגבלת של מתפללים ועודדו את החרדים להגיע, זה השר אוחנה שאישר, מנכל המשטרה שלא מנע, המשתלטים השונים על הר מירון תאבי כסף וכוח ובראש כולם הרבנים החרדיים שטובת עדתם אינה לנגד עיניהם. אף אחד מכל אלו
די לשקרים
אתה שקרן תראה איזה יופי של סדר עכשיו בידי הפרויקטור והשר פרוש וכמה שנים כבר אין שום סיכון
משה
האשמים האמיתיים הם אלה שדחפו כשראו שלא זזים. בבואם לבית דין של מעלה הם יופתעו לגמרי בהאשמת רצח, ולא יעזרו הטענות, אני חרדי, אני ואני.
יהושע
מי שגרם לאסון היו אלה שעצרו את הזרימה החוצה ברגע שהבמות קרסו ולא הציבור החרדי
רונית
4
מתחת להבימה יש חניון שהוא מקלט ל5000 אנשים.. השאלה היא האם יש בכותל אפשרות למאות אנשים להגיע למרחב מוגן בזמן. זה לא אותו דבר
שרה
יש בכותל מנהרה שנמצאת מתחת לשכונת מגורים עם מקום לאלפים.
איש המנהרה
3
מי זה שדחף להחלטת ממשלה שהיתה מצילה אנשים במירון? הליכוד? שס? או תכלס יאיר לפיד זה שהחלטתו יכלה להציל אנשים.. ואידך זיל גמור
שמואל לוי
2
השר השקרן יודע שהיתה החלטת ממשלה של יאיר לפיד ואז ירבעם בן נבט הפיל את הממשלה והכניס את שותפיו הטבעיים ואז המגינה מיסמסה את ההחלטה אבל הוא יודע שבוחריו הבורים לא יבדקו והוא יגיד להם השופטים והם ישר התלהמו. במדינה מתוקנת השר וחבריו לממשלה היו נותנים את הדין למחדלים שלהם.
איראן מישהו
1
אם בג"ץ שק"ץ יחליטו למנתח מח או לב, על דרך שונה לניתוח, זה יהיה החוק? והמנתח יהיה מבזה בית המשפט, אם דעתו המקצועית שזה סכנת חיים או גרוע מכך? פסיקה שמעל הספק הסביר לא חוקית, גם יותר קדוש מקדושת ערכים מוסריים? האם הם מעל ערך החיים?
תמים

