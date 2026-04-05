חבר הכנסת איימן עודה, יו"ר חד"ש תע"ל, איים היום (ראשון) בציוץ ברשת X, שבו התייחס להפגנה נגד המלחמה באיראן שנערכה אמש, ולפעילות המשטרה במהלכה - כי "בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים".
הוא כתב: "התנהלות המשטרה אתמול בהפגנה נגד המלחמה, לצד הפרה בוטה של פסיקת בג״ץ, היא עוד הוכחה לכך שאנחנו בעיצומה של צומת דרכים היסטורית.
"זהו מאבק קיומי על העתיד כאן, על חופש הביטוי, על הערכים הדמוקרטיים, ועל הזכות לחיות בכבוד, בביטחון ובשוויון; ובעיקר, להפסיק לחיות על החרב ולחתור לשלום אמיתי".
לדבריו, "זהו מאבק קיומי נגד חבורה פושעת שמנסה להחריב את חיינו, ולשכנע שאין אלטרנטיבה אלא להיכנס עמוק יותר לתוך מלחמת נצח.
"אני מחזק את אלפי האזרחים שיצאו אתמול להפגין למרות הכול, ושעמדו איתנים מול הפשיסטים. בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים. כי ככל שידכאו וישתיקו אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ".
כזכור, אתמול בעיצומה של השבת הקדושה הודיע בג"ץ לפיקוד העורף כי הוא מאפשר ל-600 איש להשתתף בהפגנה בהבימה נגד המלחמה, בניגוד להמלצת פיקוד העורף על 150 איש בלבד. במהלך ההפגנה נרשמו עימותים בין מפגינים לשוטרים.
