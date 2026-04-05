כיכר השבת
אחרי ההפגנה

איימן עודה מאיים: ככל שישתיקו אותנו כן נרבה, נהיה כבר עשרות אלפים

יו"ר חד"ש תע"ל חבר הכנסת איימן עודה התייחס להפגנה השנויה במחלוקת אמש נגד המלחמה, ולפעילות המשטרה במהלכה, ואיים בציוץ ברשת X: "‏בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים.‏ כי ככל שידכאו וישתיקו אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ" (פוליטי)

חבר הכנסת איימן עודה, יו"ר חד"ש תע"ל, איים היום (ראשון) בציוץ ברשת X, שבו התייחס להפגנה נגד המלחמה באיראן שנערכה אמש, ולפעילות המשטרה במהלכה - כי "בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים".

הוא כתב: "‏התנהלות המשטרה אתמול בהפגנה נגד המלחמה, לצד הפרה בוטה של פסיקת בג״ץ, היא עוד הוכחה לכך שאנחנו בעיצומה של צומת דרכים היסטורית.

"‏זהו מאבק קיומי על העתיד כאן, על חופש הביטוי, על הערכים הדמוקרטיים, ועל הזכות לחיות בכבוד, בביטחון ובשוויון; ובעיקר, להפסיק לחיות על החרב ולחתור לשלום אמיתי".

לדבריו, "‏זהו מאבק קיומי נגד חבורה פושעת שמנסה להחריב את חיינו, ולשכנע שאין אלטרנטיבה אלא להיכנס עמוק יותר לתוך מלחמת נצח.

"‏אני מחזק את אלפי האזרחים שיצאו אתמול להפגין למרות הכול, ושעמדו איתנים מול הפשיסטים. ‏בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים. ‏כי ככל שידכאו וישתיקו אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ".

כזכור, אתמול בעיצומה של השבת הקדושה הודיע בג"ץ לפיקוד העורף כי הוא מאפשר ל-600 איש להשתתף בהפגנה בהבימה נגד המלחמה, בניגוד להמלצת פיקוד העורף על 150 איש בלבד. במהלך ההפגנה נרשמו עימותים בין מפגינים לשוטרים.

7
מדינת בננות
לוי
6
הייתי תובע לו את הצורה על זכויות יוצרים-"כן נרבה וכן נפרוץ"... מי שמך???
משה
כן יתמעטו בעזרת ה'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אני
5
צודק לגמרי, הממשלה מחריבה את המדינה, העיקר להילים. למה???
שרון
4
אם יו"ר חד"ש תע"ל ורע"ל תומך בהפגנות נגד המלחמה ובעד החלטת בג"צ אז חובה לעשות את ההפך
בנימין
3
סך הכל זה משמש לימין כי כולם רואים איך ש-הבג"ץ רודפת את הימין ולשמאל המטורלל נותנת אישור לשגעונות שלהם
יוק יוק
מי זה כולם? את השמאל זה לא מעניין הימין יודע את זה מזמן מי צריך לדעת ועוד לא יודע למי זה עוזר?
שאלה
2
למה הדמוי אדם הזה עדיין משוחרר??? בעצם...עוד מעט יהיה עונש מוות למחבלים...שיתפס אז....בתקווה שיחילו את החוק....
ישראל
1
שילך להפגין בעזה חצוף שנותנים לו זכות דיבור
מרדכי

