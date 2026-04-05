חבר הכנסת איימן עודה, יו"ר חד"ש תע"ל, איים היום (ראשון) בציוץ ברשת X, שבו התייחס להפגנה נגד המלחמה באיראן שנערכה אמש, ולפעילות המשטרה במהלכה - כי "בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים".

הוא כתב: "‏התנהלות המשטרה אתמול בהפגנה נגד המלחמה, לצד הפרה בוטה של פסיקת בג״ץ, היא עוד הוכחה לכך שאנחנו בעיצומה של צומת דרכים היסטורית.

"‏זהו מאבק קיומי על העתיד כאן, על חופש הביטוי, על הערכים הדמוקרטיים, ועל הזכות לחיות בכבוד, בביטחון ובשוויון; ובעיקר, להפסיק לחיות על החרב ולחתור לשלום אמיתי".

לדבריו, "‏זהו מאבק קיומי נגד חבורה פושעת שמנסה להחריב את חיינו, ולשכנע שאין אלטרנטיבה אלא להיכנס עמוק יותר לתוך מלחמת נצח.

מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06

"‏אני מחזק את אלפי האזרחים שיצאו אתמול להפגין למרות הכול, ושעמדו איתנים מול הפשיסטים. ‏בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים. ‏כי ככל שידכאו וישתיקו אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ".

כזכור, אתמול בעיצומה של השבת הקדושה הודיע בג"ץ לפיקוד העורף כי הוא מאפשר ל-600 איש להשתתף בהפגנה בהבימה נגד המלחמה, בניגוד להמלצת פיקוד העורף על 150 איש בלבד. במהלך ההפגנה נרשמו עימותים בין מפגינים לשוטרים.