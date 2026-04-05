כיכר השבת
ליד לשכת הגיוס

חפצים באוויר, שוטרת הותקפה: הפגנת חול המועד של הקיצונים בירושלים

קבוצה של כמה עשרות קיצונים הפגינו ליד לשכת הגיוס בירושלים והתעמתו עם שוטרים. לפחות שני מפגינים נעצרו, אחד מהם חשוד בתקיפת שוטרת | בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה חפץ הנזרק לעבר השוטרים בהפגנה (חרדים, בארץ)

6תגובות
| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

חול המועד בבירה: שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים היום (ראשון), מאז שעות הבוקר, בעקבות הפגנת כמה עשרות קיצונים ליד לשכת הגיוס בירושלים.

לטענת , בהודעה שפרסמה בשעת צהרים, ההפגנה הפכה "להפרת סדר אלימה ובלתי חוקית". 'כיכר השבת' מפרסם תיעוד קצר מההפגנה.

המשטרה דיווחה כי כוחות המשטרה הפרוסים בשטח פועלים לשליטה בסדר הציבורי ובצירי התנועה, "ופועלים להדיפת מפרי הסדר שהחלו להתפרע במקום תוך ניסיון לפרוץ את מחסומי האבטחה, לתקוף שוטרים ולהשליך חפצים".

בתיעוד שפורסם מההפגנה נראים חפצים נזרקים לעבר השוטרים. על חלק מהשלטים שהחזיקו המפגינים נכתב "נמות ולא נתגייס".

במהלך ההפגנה נעצרו לפחות שני מפגינים חשודים, כאשר אחד מהם נעצר לאחר שלטענת המשטרה תקף שוטרת. החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

"משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש הביטוי והמחאה בגבולות החוק, אולם לא תאפשר הפרת הסדר הציבורי, פגיעה בצירי התנועה ותקיפת שוטרים", מסרה המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
משועממים מחללים את השם ואת המועד
שמעון
4
קיבל את מה שלמענו בא, שוטרת אחזה בו ואזקה אותו.
גנזל
3
קיצונים , הכוונה למי שסוגר את מוסדות החינוך בזמן מלחמה , אבל לא מוותר על יום גיוס
חשג
יום גיוס נועד להשלים כוח אדם לצורכי הלחימה
סייג לחכמה שתיקה
2
הייתי בצבא,גן ילדים,רק בלי גננת
הביאו את המורי
1
זה מי שמאפשר הפגנות ל 600 איש אבל תפילות רק ל 50. תקלטו שכולנו קיצונים מול בגץ ותפסיקו ללקק להם
קיצונים?

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר