חול המועד בבירה: שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים היום (ראשון), מאז שעות הבוקר, בעקבות הפגנת כמה עשרות קיצונים ליד לשכת הגיוס בירושלים.
לטענת המשטרה, בהודעה שפרסמה בשעת צהרים, ההפגנה הפכה "להפרת סדר אלימה ובלתי חוקית". 'כיכר השבת' מפרסם תיעוד קצר מההפגנה.
המשטרה דיווחה כי כוחות המשטרה הפרוסים בשטח פועלים לשליטה בסדר הציבורי ובצירי התנועה, "ופועלים להדיפת מפרי הסדר שהחלו להתפרע במקום תוך ניסיון לפרוץ את מחסומי האבטחה, לתקוף שוטרים ולהשליך חפצים".
בתיעוד שפורסם מההפגנה נראים חפצים נזרקים לעבר השוטרים. על חלק מהשלטים שהחזיקו המפגינים נכתב "נמות ולא נתגייס".
במהלך ההפגנה נעצרו לפחות שני מפגינים חשודים, כאשר אחד מהם נעצר לאחר שלטענת המשטרה תקף שוטרת. החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.
"משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש הביטוי והמחאה בגבולות החוק, אולם לא תאפשר הפרת הסדר הציבורי, פגיעה בצירי התנועה ותקיפת שוטרים", מסרה המשטרה.
