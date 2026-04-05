מתווה 150 איש: הסדר החירום החדש בהר הבית ובכותל

בצעד חסר תקדים המשקף את המציאות הביטחונית המורכבת, גובש מתווה מיוחד לפתיחת המקומות הקדושים בירושלים תחת הגבלות חמורות. על פי הפרסום הראשון ב-i24, המתווה נועד למנוע אסון במקרה של מטח טילים לעבר הבירה, תוך ניסיון לשמור על הסטטוס קוו במקומות הרגישים ביותר במזרח התיכון.
ההחלטה מגיעה על רקע הפגיעות האחרונות במקומות הקדושים. כידוע, במהלך מטח הטילים האחרון ששוגר מאיראן לעבר ירושלים, נפלו שברי יירוט ברחבת הר הבית, במתחם כנסיית הקבר ובאזור הרובע היהודי. כוחות המשטרה ומג"ב אתרו חלקי יירוט גדולים במיוחד, חלקם בגודל של ארבעה מטרים, שהותירו נזקים ניכרים במתחמים.
מגבלת 150 מתפללים בכל פעימה
על פי המתווה החדש, בכל פעימה של כניסה להר הבית או לרחבת הכותל המערבי, יורשו לשהות במתחם עד 150 בני אדם בו-זמנית. המטרה המוצהרת היא לאפשר שליטה מלאה על הקהל במקרה של צורך בפינוי מהיר למרחבים מוגנים.
כוחות תגבור של משטרת ישראל ולוחמי מג"ב יוצבו בנקודות הכניסה למתחמים, כדי לוודא שהמגבלה המספרית לא תיפרץ. המתווה קובע כי עם קבלת התראה מודיעינית או אזעקה בזמן אמת, כלל הנוכחים יפונו מהמתחמים באופן מיידי על ידי כוחות הביטחון.
שיוויון בגישה למגזרים השונים
המתווה יחול באופן דומה על מתפללים יהודים ומוסלמים בהר הבית, וכן על המתפללים ברחבת הכותל המערבי. ההחלטה נועדה להפחית חיכוכים ולוודא שכלל המגזרים נשמעים להנחיות הבטיחות באופן שווה.
הראשון לציון והרב הראשי הגר"ד יוסף התייחס השבוע למתווה והבהיר כי התפילות בכותל יתקיימו רק לפי החלטות פיקוד העורף. "בג"ץ מבין בהפקרות ובחופש הפגנה, פיקוד העורף מבין בפיקוח נפש", אמר הרב הראשי במעמד מצומצם בכותל.
תפילה בצל המלחמה
המתווה המצומצם הוא עדות נוספת לכך שביטחון הציבור עומד כעת מעל הכל, גם במקומות הטעונים והמקודשים ביותר. ירושלים מנסה לשמור על שגרת פולחן בצל המלחמה, תוך הבנה שכל התקהלות היא מטרה פוטנציאלית.
המתפללים בירושלים יצטרכו להתרגל למודל חדש: תפילה בקבוצות מצומצמות, כשעין אחת בספר התפילה והשנייה בחיפוש אחר המרחב המוגן הקרוב. המציאות הביטחונית המורכבת מחייבת ערנות מתמדת, גם בעת עמידה לפני הקודש.
יצוין כי השבוע נערך מעמד סיבוב שערים סמוך למקום המקדש בהשתתפות קהל רב, בראשות ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל והגאון רבי נתן רוטמן. המעמד נועד להתחבר למקום המקדש מתוך הכרה בהלכות המקדש וציוני מקום של שערי הר הבית.
