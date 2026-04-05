מתווה 150 איש: הסדר החירום החדש בהר הבית ובכותל

בצעד חסר תקדים המשקף את המציאות הביטחונית המורכבת, גובש מתווה מיוחד לפתיחת המקומות הקדושים בירושלים תחת הגבלות חמורות. על פי הפרסום הראשון ב-i24, המתווה נועד למנוע אסון במקרה של מטח טילים לעבר הבירה, תוך ניסיון לשמור על הסטטוס קוו במקומות הרגישים ביותר במזרח התיכון.

ההחלטה מגיעה על רקע הפגיעות האחרונות במקומות הקדושים. כידוע, במהלך מטח הטילים האחרון ששוגר מאיראן לעבר ירושלים, נפלו שברי יירוט ברחבת הר הבית, במתחם כנסיית הקבר ובאזור הרובע היהודי. כוחות המשטרה ומג"ב אתרו חלקי יירוט גדולים במיוחד, חלקם בגודל של ארבעה מטרים, שהותירו נזקים ניכרים במתחמים.

מגבלת 150 מתפללים בכל פעימה

על פי המתווה החדש, בכל פעימה של כניסה להר הבית או לרחבת הכותל המערבי, יורשו לשהות במתחם עד 150 בני אדם בו-זמנית. המטרה המוצהרת היא לאפשר שליטה מלאה על הקהל במקרה של צורך בפינוי מהיר למרחבים מוגנים.

כוחות תגבור של משטרת ישראל ולוחמי מג"ב יוצבו בנקודות הכניסה למתחמים, כדי לוודא שהמגבלה המספרית לא תיפרץ. המתווה קובע כי עם קבלת התראה מודיעינית או אזעקה בזמן אמת, כלל הנוכחים יפונו מהמתחמים באופן מיידי על ידי כוחות הביטחון.