כמה מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת המלחמה? המספר העצום נחשף

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר סייר היום (ראשון) במרחב הכפר ראס ביידה, הנקודה הצפונית ביותר בדרום לבנון בה כוחות צה"ל פועלים כעת.

במסגרת ביקורו, הרמטכ״ל קיים הערכת מצב ושיח מפקדים יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 146, תת-אלוף בני אהרון, מפקד חטיבה 226, אלוף-משנה א׳ ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור אמר הרמטכ"ל: "צה"ל פוגע פגיעה קשה, נרחבת ורב מוקדית בארגון הטרור חיזבאללה. בכלל כך בפעיליו, בפיקוד והשליטה, בתשתיות הטרור, ביכולות הצבאיות, באמל"ח, ביכולות הכלכליות שלו ועוד. יש לחיזבאללה מעל 1,000 מחבלים מחוסלים והמספר ילך ויעלה. הפגיעה בחיזבאללה תלך ותתעצם".

על פי הרמטכ"ל, "כל מטרת טרור וכל מטרה שמסייעת לטרור משטח לבנון יתקפו. כל השטח מדרום לליטני הפך לשטח השמדה שבו כוחות פיקוד הצפון וחיל האוויר פוגעים במחבלי חיזבאללה באופן שיטתי - עד שיובטח שכל השטח עד נהר הליטני ינוקה ויפורז מאיומים על ישראל ותושבי הצפון".

"ביחס ליעדי המלחמה בעת הזו בלבנון - צה"ל מייצב קו הגנה קדמי לחיזוק ההגנה והרחקת האיום על יישובי הצפון - נשהה בקו הזה ככל שידרש!", סיכם זמיר.