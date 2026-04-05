כיכר השבת
"הפך לשטח השמדה"

כמה מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת המלחמה? המספר העצום נחשף

הרמטכ״ל סייר במרחב הכפר ראס ביידה, הנקודה הצפונית ביותר בדרום לבנון בה כוחות צה"ל פועלים כעת | בסיור ציין את מספר המחבלים שחוסלו על ידי צה"ל | על פי הרמטכ"ל, "צה"ל מייצב קו הגנה קדמי לחיזוק ההגנה והרחקת האיום על יישובי הצפון - נשהה בקו הזה ככל שידרש" (בארץ)

6תגובות
הרמטכ"ל בסיור
הרמטכ"ל בסיור| צילום: צילום: דובר צה"ל
הרמטכ"ל בסיור (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר סייר היום (ראשון) במרחב הכפר ראס ביידה, הנקודה הצפונית ביותר בדרום לבנון בה כוחות פועלים כעת.

במסגרת ביקורו, הרמטכ״ל קיים הערכת מצב ושיח מפקדים יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 146, תת-אלוף בני אהרון, מפקד חטיבה 226, אלוף-משנה א׳ ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור אמר הרמטכ"ל: "צה"ל פוגע פגיעה קשה, נרחבת ורב מוקדית בארגון הטרור . בכלל כך בפעיליו, בפיקוד והשליטה, בתשתיות הטרור, ביכולות הצבאיות, באמל"ח, ביכולות הכלכליות שלו ועוד. יש לחיזבאללה מעל 1,000 מחבלים מחוסלים והמספר ילך ויעלה. הפגיעה בחיזבאללה תלך ותתעצם".

על פי הרמטכ"ל, "כל מטרת טרור וכל מטרה שמסייעת לטרור משטח יתקפו. כל השטח מדרום לליטני הפך לשטח השמדה שבו כוחות פיקוד הצפון וחיל האוויר פוגעים במחבלי חיזבאללה באופן שיטתי - עד שיובטח שכל השטח עד נהר הליטני ינוקה ויפורז מאיומים על ישראל ותושבי הצפון".

"ביחס ליעדי המלחמה בעת הזו בלבנון - צה"ל מייצב קו הגנה קדמי לחיזוק ההגנה והרחקת האיום על יישובי הצפון - נשהה בקו הזה ככל שידרש!", סיכם זמיר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
בס"ד מה זה 1000 מחבלים מחוסלים? כלום. תחשבו שיש עוד 90000 מחבלים חיים!!! חארטה.
הצדיק ממדינת סדום
5
מי סופר .
אריאל
4
אלף מחבלים זה מספר עצום? מה נסגר איתכם? אתם ישנים על האף? זה בושה וחרפה זה כישלון! יש לכם את הכל ביד ואין לכם את השכל לנצח
יוחנן
3
כלום לא יעזור ,,,,הם שונאים אןתנו ,גם לא הסכמי שלום. הם ימשיכו להתחמש מתחת לאדמה ,גם בלבנון
מיכה מיכאל
2
תפסיק לבלבל במוח ואל תשלח חיילים למטווח של ברווזים תשטח תשרוף הכל רק טילים תותחנים טנקים לפרק להם תצורה אל תכניס חיילים קודם
צע
1
הצבא למד מביבי איך לחרטט ולנסות להונות את הציבור.... ראינו איך פירקתם את חיזבאללה במבצע חיצי הצפון....
בובספוג אשך מרובע

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר