כיכר השבת
בניגוד למחאת השמאל

בגלל גינויי התקשורת: המשטרה הודיעה על פיזור מעמד הקבלת פני רבו בבני ברק

הערב התקיים בבני ברק מעמד הקבלת פני רבו בהשתתפות אלפים לכבוד פסח, בבית מדרש ממוגן | לאחר שהתקשורת החלה לפרסם גינויים לאירוע וטענו כי הוא מנוגד להוראות פיקוד העורף, הודיעו במשטרה כי האירוע יפוזר (בארץ)

14תגובות
מהאירוע

הערב (ראשון) התקיים ב מעמד הקבלת פני רבו בהשתתפות אלפים לכבוד פסח, במהלכו הוקרנו דבריו של הגר"ד לנדו. המארגנים הבהירו כי מדובר במקום בו יש מרחב מוגן למשתתפים.

לאחר שהתקשורת החלה לפרסם גינויים לאירוע וטענו כי הוא מנוגד להוראות פיקוד העורף, הודיעו במשטרה כי האירוע יפוזר. במשטרה טענו כי האירוע לא אושר מלכתחילה.

"לפני זמן קצר נודע למשטרה כי מתקיים אירוע בהשתתפות המונים במבנה תת קרקעי בקומה 2 בבני ברק שבו לא נשקפת סכנה", נאמר בהודעת המשטרה.

על פי ההודעה, המשטרה פעלה מיד אל מול המארגנים בהידברות לצמצום כמות המשתתפים בהתאם להנחיות פקע"ר, או לחילופין להפסקה מיידית של האירוע. בשלב זה האירוע בתחילת פיזור.

ההודעה פורסמה על רקע פסיקת בג"ץ שהורתה למדינה לאפשר מחאות בכיכר הבימה בהשתתפות מאות בני אדם, למרות התנגדות פיקוד העורף.

השופטים קבעו כי המשטרה אוכפת את מגבלות ההתקהלות רק נגד מפגינים, בעוד אירועים אחרים מתקיימים ללא הפרעה. "קשה להלום מצב כזה", קבעו השופטים והורו לאפשר את המחאה בכיכר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
מדהים! בצהריים בג"ץ קובע שמותר להפגין נגד הממשלה בניגוד להוראות פיקוד העורף כי זה 'חופש הביטוי', אבל בערב לסגור אירוע דתי במקלט? כנראה שחופש הביטוי לא תקף בבני ברק. פשוט בושה
מנחם
גם בהפגנה בהבימה התירו 600 איש וכשזה היה יותר המשטרה הורתה לפזר את ההפגנה...
לא לסלף
10
מי שעינו צרה בתורה, לא יראה ברכה. השמחה של החג היא השמירה הכי גדולה שיש. חבל שהמשטרה נגררת אחרי שנאה
רוני
9
בתור אחד שמשרת במילואים, כואב לי לראות את אי-השוויון באכיפה. למה למחאות פוליטיות בכיכר הבימה יש פריבילגיה לעבור על החוק, ולאירוע דתי בתוך מבנה סגור אין? המשטרה מאבדת את אמון הציבור
פולק
בתור אחד שיושב יום ולילה בבית המדרש ולומד כמעט ללא הפסקה, כואב לי לראות את אי-השוויון באכיפה. למה מחאות פוליטיות בכיכר הבימה מקבלות אכיפה משטרתית קשה ואלימה, ומאירוע דתי עם פי שניים משתתפים לפחות - מעלימים עין בקריצה? המשטרה איבדה מזמן את אמון הציבור.
קלופ
המשטרה איבדה מזמן רב את אמון הציבור החרדי
יוני
8
מדריך למשטרה המתחילה הפגנה של השמאל בכיכר נאפשר כדי לא לפגוע בדמוקרטיה חסימת כביש במוצ"ש מכילים את האירוע הקבלת פני רבו בתוך קומה 2 'סכנה לציבור לפזר מיד ,מישהו פה התבלבל בניווט
יהודה
7
רדיפה דתית בשידור חי.המראות האלו בבני ברק מזכירים תקופות חשוכות בזמן שבתל אביב חוגגים כאילו אין מלחמה בבני ברק מונעים מאנשים להקביל פני רבם במקום מוגן כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב
אליהו
6
אני לא חרדי אני אפילו חילוני מתל אביב אבל כשאני רואה את האיפה ואיפה הזאת הלב שלי נשבר למה להם אסור ולמפגינים מותר? איפה השוויון שאתם כל הזמן מדברים עליו? גועל נפש של אכיפה
אוהד
5
חברים מצאתי את הפתרון שנה הבאה נביא דגלי פלסטין ושלטים של בושה המשטרה תפחד לגעת בנו ותחלק לנו מים קרים בקומה 2
יוני
4
אני מודה לתקשורת שכלל כך דואגת לחיי החרדים להערכתי היא הייתה מוכנה לזרוק טיל ואירוע אז מספיק אם הצביעות
יציק
3
הכנס מלכתחילה אמור היה להסתיים ב9.30 אז איזה פיזור?
אלי
2
ממש ממוגן. כל החלונות זכוכית...
ישראבלוף

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר