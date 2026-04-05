הערב (ראשון) התקיים בבני ברק מעמד הקבלת פני רבו בהשתתפות אלפים לכבוד פסח, במהלכו הוקרנו דבריו של הגר"ד לנדו. המארגנים הבהירו כי מדובר במקום בו יש מרחב מוגן למשתתפים.

לאחר שהתקשורת החלה לפרסם גינויים לאירוע וטענו כי הוא מנוגד להוראות פיקוד העורף, הודיעו במשטרה כי האירוע יפוזר. במשטרה טענו כי האירוע לא אושר מלכתחילה.

"לפני זמן קצר נודע למשטרה כי מתקיים אירוע בהשתתפות המונים במבנה תת קרקעי בקומה 2 בבני ברק שבו לא נשקפת סכנה", נאמר בהודעת המשטרה.

על פי ההודעה, המשטרה פעלה מיד אל מול המארגנים בהידברות לצמצום כמות המשתתפים בהתאם להנחיות פקע"ר, או לחילופין להפסקה מיידית של האירוע. בשלב זה האירוע בתחילת פיזור.

ההודעה פורסמה על רקע פסיקת בג"ץ שהורתה למדינה לאפשר מחאות בכיכר הבימה בהשתתפות מאות בני אדם, למרות התנגדות פיקוד העורף.

השופטים קבעו כי המשטרה אוכפת את מגבלות ההתקהלות רק נגד מפגינים, בעוד אירועים אחרים מתקיימים ללא הפרעה. "קשה להלום מצב כזה", קבעו השופטים והורו לאפשר את המחאה בכיכר.