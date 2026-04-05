בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קיבל הערב (ראשון) החלטה ביניים בעתירה שעסקה בהגבלות על תפילה בכותל המערבי - והורה להגדיל באופן מיידי את מספר המתפללים המותר ברחבה ל-100 בני אדם.

העתירה ביקשה לאפשר תפילות רחבות יותר, לרבות ברכת כהנים, וכן להשוות את התנאים לאלה שניתנים להפגנות. למרות שבית המשפט ציין כי העתירה הוגשה בשיהוי וללא מיצוי הליכים, הוא בחר לדון בה בשל רגישות הנושא.

במהלך הדיון עלתה השאלה מדוע לא נעשה שימוש במנהרות הכותל כמרחב מוגן, אך נציגי המדינה הבהירו כי עמדת פיקוד העורף היא שמדובר בסכנה חמורה: "מלכודת מוות... חשש מהדף והתמוטטות שעלולים לגרום לאסון כבד".

בהחלטתם קבעו השופטים כי מעבר להגדלת המכסה ל-100 מתפללים, יש לאפשר כניסה רציפה של קבוצות לאורך היום - כך שבפועל יוכלו להגיע מאות מתפללים מדי יום, בהתאם להנחיות הביטחוניות.

בנוסף, בג"ץ הוציא צו על-תנאי למדינה, המורה לה להסביר מדוע לא נקבעת מדיניות סדורה למקומות הקדושים - כזו שתאזן בין צורכי הביטחון לבין חופש הדת והפולחן.

השופטים הדגישו כי הדיון העקרוני טרם מוצה, וכי יש צורך בגיבוש מדיניות שוויונית וברורה לעתיד. דיון נוסף בעתירה נקבע לימים הקרובים, כאשר המדינה תידרש להציג את עמדתה המלאה בנושא.

העתירה הוגשה בעקבות החלטת בג"ץ משבת, שאישרה קיום הפגנות המוניות בכיכר הבימה בתל אביב, מה שעורר זעם רב בקרב הציבור הדתי והמסורתי על מה שנתפס כ"איפה ואיפה" בחופש ההתקהלות.