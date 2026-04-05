כיכר השבת
"הזכות לחופש דת ופולחן"

אחרי העתירה ובעקבות ההחלטה המקוממת בשבת - בג"ץ קובע: מספר המתפללים בכותל יגדל ל-100

בג"צ מוציא צו על תנאי לפיקוד העורף והמשטרה בעתירה שמבקשת להגדיל את מספר המתפללים בכותל: "למה שלא תגובש מדיניות התגוננות למקומות הקדושים שמאזנת בין צרכי הביטחון ובין מימוש הזכות לחופש דת ופולחן" | השופטים העלו את המספר המותר למתפללים בכותל ל-100 איש במקום 50 עד כה (בארץ)

9תגובות
הכותל המערבי, בימי המלחמה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קיבל הערב (ראשון) החלטה ביניים בעתירה שעסקה בהגבלות על תפילה בכותל המערבי - והורה להגדיל באופן מיידי את מספר המתפללים המותר ברחבה ל-100 בני אדם.

העתירה ביקשה לאפשר תפילות רחבות יותר, לרבות ברכת כהנים, וכן להשוות את התנאים לאלה שניתנים להפגנות. למרות שבית המשפט ציין כי העתירה הוגשה בשיהוי וללא מיצוי הליכים, הוא בחר לדון בה בשל רגישות הנושא.

במהלך הדיון עלתה השאלה מדוע לא נעשה שימוש במנהרות הכותל כמרחב מוגן, אך נציגי המדינה הבהירו כי עמדת פיקוד העורף היא שמדובר בסכנה חמורה: "מלכודת מוות... חשש מהדף והתמוטטות שעלולים לגרום לאסון כבד".

בהחלטתם קבעו השופטים כי מעבר להגדלת המכסה ל-100 מתפללים, יש לאפשר כניסה רציפה של קבוצות לאורך היום - כך שבפועל יוכלו להגיע מאות מתפללים מדי יום, בהתאם להנחיות הביטחוניות.

בנוסף, בג"ץ הוציא צו על-תנאי למדינה, המורה לה להסביר מדוע לא נקבעת מדיניות סדורה למקומות הקדושים - כזו שתאזן בין צורכי הביטחון לבין חופש הדת והפולחן.

השופטים הדגישו כי הדיון העקרוני טרם מוצה, וכי יש צורך בגיבוש מדיניות שוויונית וברורה לעתיד. דיון נוסף בעתירה נקבע לימים הקרובים, כאשר המדינה תידרש להציג את עמדתה המלאה בנושא.

העתירה הוגשה בעקבות החלטת בג"ץ משבת, שאישרה קיום הפגנות המוניות בכיכר הבימה בתל אביב, מה שעורר זעם רב בקרב הציבור הדתי והמסורתי על מה שנתפס כ"איפה ואיפה" בחופש ההתקהלות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (57%)

לא (43%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
בגץ לא מעניין
א-בגץ
7
כשבכיכר הבימה חוגגים זו דמוקרטיה אבל כשבכותל מתפללים זה פתאום מפגע בטיחותי שצריך לנהל עם פינצטה האג'נדה נוזלת לכם מהגלימה יצחק והסלקציה הזו בין הקליקה שלכם לכל שאר העם כבר לא עובדת על אף אחד אנחנו לא צריכים ויזה ממגדל השן כדי להרגיש בבית נגמר הסרט על מעצבי הפנים של המדינה חלאס
יוסף
6
תראו את הצביעות הזאת שזועקת לשמיים! אוי אוי בכיכר הבימה הכל פתוח הכל מותר נשמת אפנו הם קוראים לזה. אבל בכותל? בבית של אבא? שם פתאום מפחדים? פתאום אומרים לנו מלכודת מוות? אני אגיד לכם מה מלכודת מוות המלכודת של הגאווה והאגו שלכם עם ישראל חוזר הביתה אנחנו לא צריכים ויזה ממגדל השן כדי להתרפק על אבני הכו
אלבז
5
הלוואי שכל צאצאיכם שופטי בג"ץ יהיו המחמירים שביראי השמיים שיקדשו את הכותל בתפילה ובגלאט מהדרין וישרפו את נאורותכם באש התורה. אני מאחלת שדור ההמשך שלכם ירים את דגל הקודש בגאווה יהודית שפוחדת רק מהשם ולא יבין איך יצא מהם מי שהגביל את דת משה
עבאדי
4
מתחלחל ושובר את הלב לראות יצחק עמית משתלט על העליון
צוריאל
3
הצביעות במיטבה בהפגנות בג"ץ בכבודו ובעצמו מורה לקיים ב-600 איש ואילו בתפילות מורה רק על 100 ולא זו בלבד אלא שמתנער ופתאום מפיל את התיק על המדינה... ומוציא צו על-תנאי למדינה, המורה לה להסביר מדוע לא נקבעת מדיניות סדורה למקומות הקדושים - כזו שתאזן בין צורכי הביטחון לבין חופש הדת והפולחן.
עם ישראל חי
לא היו 50 היה רייק לחלוטין.לא נתנו להכנס לרובע .בזמן שערבים מסתובבים חופשי.הגיעו מאות אנשים ועמדו מול מחסומים כבר בשער יפו.ניסנן מכל מקום להכנס לבסוף אחרי שעתיים של סיבובים הגענן למרפסת .היה מרגש ועצוב מאד לראות כותל רייק בחול המועד.זה חלק מהגלות .ה' רוצה שנתפלל מעןמק הלב לגאולה ולבנין בית המקדש
חיה לאה
2
מעורר התפעלות לראות את הדאגה הכנה של יצחק עמית שר"י מהכותל הריק ולא זו בלבד אלא שהוא גם דואג לשלום המתפללים ומשאירם בחוץ בעוד שלשלום ה0מאולנים בהבימה הוא פחות דואג...
דוד
1
כדאי שהבגץ יקים מפלגה טירות לכנסת הבאה
אריק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר