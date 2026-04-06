"מוג'תבא ח'אמנאי ובניו בצעדת יום ניצחון המהפכה" ( צילום: By Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127795315 )

על רקע האולטימטום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאיראן, פרסם הלילה (בין ראשון לשני) חיל הים של משמרות המהפכה האיראנית הודעה מאיימת, לפיה "מצר הורמוז לעולם לא יחזור למצבו הקודם, במיוחד עבור ארה"ב וישראל".

בהודעה נמסר כי חיל הים משלים את ההכנות המבצעיות של התוכנית שהועברה בידי הרשויות באיראן לסדר חדש במפרץ הפרסי. האיום מגיע בעקבות חסימת מצר הורמוז על ידי איראן, מהלך שגרם לשיבושים קשים באספקת האנרגיה העולמית ולהתייקרות חדה במחירי הנפט. במקביל, התייחס גורם בכיר איראני בסוכנות הידיעות תסנים לאיומי הנשיא טראמפ בדבר פגיעה בתחנות כוח וגשרים באיראן. "אם טראמפ יגביר את הטירוף שלו באמצעות מימוש האיומים האלה, הוא רק יגדיל את תבוסתו", מסר הבכיר האיראני. הגורם האיראני הוסיף והזהיר: "על טראמפ לדעת שבמקרה כזה, מלבד להצית את כל האינטרסים של ארה"ב באזור, ההשלכות של המלחמה עלולות להיגרר גם לתוך אדמת ארה"ב. טראמפ יראה שבתוך אדמת ארה"ב יתחוללו סערות קשות. איראן מוכנה להחריף את המתיחות בכל מידה".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

כזכור, הנשיא טראמפ פרסם איום חריף במיוחד נגד המשטר האיראני, והודיע כי נותרו למשטר בטהרן 48 שעות בלבד להיענות לדרישותיו - או להתמודד עם תקיפה צבאית שתשבית את תשתיות המדינה. "הזמן אוזל - 48 שעות לפני שכל הגיהינום ימטיר עליהם", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו. האולטימטום יפוג לפנות בוקר של יום רביעי, שביעי של פסח, שעון ישראל.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הגיב אף הוא בחריפות לאיומי טראמפ, והאשים אותו בכך שהוא "גורר את ארה"ב לגיהנום עלי אדמות" בשל ציות לפקודותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"המהלכים הפזיזים שלך גוררים את ארצות הברית לגיהנום עלי אדמות עבור כל משפחה ומשפחה", מסר קאליבאף בהצהרה רשמית, "וכל האזור שלנו הולך להישרף כי אתה מתעקש לציית לפקודותיו של נתניהו".