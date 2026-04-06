חיסול בלב טהרן: צה"ל חיסל את מוח המבצעים של 'כוח קדס'

ידה הארוכה של ישראל הכתה הלילה שוב בלב הפועם של משטר הטרור בטהרן, במבצע מדויק שמותיר את 'כוח קדס' ללא המוח המבצעי המרכזי שלו. אצע'ר באקרי, האיש שעמד מאחורי יחידה 840 הידועה לשמצה והכווין פיגועים נגד יעדים ישראליים ואמריקאיים ברחבי הגלובוס, חוסל בתקיפה אווירית נועזת בבירה האיראנית. החיסול המהדהד, שמצטרף לשורת פגיעות אסטרטגיות בצמרת האיראנית, קוטע את שרשרת הפיקוד של היחידה האחראית על החדרת נשק לישראל ועל הפעלת חוליות טרור בגבול סוריה.

קריסת יחידת המבצעים המיוחדים

הפעולה הלילית בטהרן, מהווה פגיעה אנושה ביכולת של איראן להוציא לפועל מבצעים חשאיים נגד ישראל ואזרחיה.

אדריכל הטרור העולמי: באקרי, שפיקד על יחידה 840 מאז 2019, היה האחראי הישיר לקידום מאמצי פגיעה ביעדים ישראליים ואמריקאיים בכל רחבי העולם. הוא תכלל פעולות טרור מורכבות בשטחי ישראל, סוריה ולבנון, תוך שימוש בתשתיות מודיעיניות נרחבות.

החזית הסורית והברחות הנשק: תחת פיקודו של באקרי, פעלה היחידה לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב החיץ בסוריה באמצעות גיוס שכירי חרב מצבא אסד. בנוסף, הוא היה הדמות המרכזית מאחורי הניסיונות להחדרת אמצעי לחימה מתקדמים מאיראן ישירות לשטח מדינת ישראל – מהלך שנבלם שוב ושוב על ידי מערכת הביטחון.

הכוונה מדויקת של אמ"ן:

החיסול התאפשר הודות למידע מודיעיני זהב של אגף המודיעין, שאפשר לחיל האוויר לבצע תקיפה כירורגית בלב טהרן. מדובר בפגיעה עמוקה ביחידה 840, המותירה אותה בערפל מבצעי לאחר איבוד מפקדה הבכיר ופגיעה קשה בסגנו, מחמד רצ'א אנצארי.

בשורה התחתונה: ישראל ממשיכה להעביר מסר חד לטהרן – אין מקום מסתור בטוח עבור מי שמתכנן לפגוע באזרחיה. חיסולו של באקרי הוא שלב נוסף בפירוק שיטתי של זרועות הטרור האיראניות, רגע לפני שהן מצליחות להוציא לפועל את תוכניותיהן הרצחניות.