כיכר השבת
ממריאים בדממה ותוקפים בסערה: כך נראו רגעי השמדת חיל האוויר האיראני | תיעוד

דובר צה"ל מפרסם כי חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ״ן ולמד״ן השלים במהלך הלילה, מטס תקיפה נרחב לפגיעה בחיל האוויר האיראני וחיל האוויר של משמרות המהפכה בשדות תעופה בטהרן | חיל האוויר תקף מגוון כלי טיס, ובהם מטוסים ומסוקים, וכן תשתיות ששימשו את הכוחות החמושים של המשטר לצרכים צבאיים בשלושה שדות תעופה ברחבי טהרן (שאגת הארי)

ההמראות לתקיפה באיראן (צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ״ן ולמד״ן השלים במהלך הלילה, מטס תקיפה נרחב לפגיעה בחיל האוויר האיראני וחיל האוויר של משמרות המהפכה בשדות תעופה בטהרן.

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מגוון כלי טיס, ובהם מטוסים ומסוקים, וכן תשתיות ששימשו את הכוחות החמושים של המשטר לצרכים צבאיים בשלושה שדות תעופה ברחבי טהרן:

  • שדה התעופה ״בהראם״
  • שדה התעופה ״מהראבאד״
  • שדה התעופה ״אזמייש״
רגעי ההשמדה - מעין הטיל (צילום: דובר צה"ל)

שדה התעופה 'מהראבאד', שהותקף מספר פעמים במהלך מבצע '', שימש את יחידת ׳כוח קדס׳ של משמרות המהפכה והיה מוקד מרכזי לחימוש ומימון שלוחי הטרור של המשטר במזרח התיכון.

התקיפות שהושלמו מעמיקות עוד יותר את הפגיעה ביכולות האוויריות של משטר הטרור האיראני.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר