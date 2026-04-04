כוחות הביטחון של איראן ומשמרות המהפכה פתחו במצוד נרחב בדרום המדינה אחר קצין מערכות נשק אמריקאי, שנטש את מטוסו לאחר שהופל ביום שישי.

השלטונות בטהרן הכריזו על פרס כספי בסך של כ-66,100 דולר לכל אזרח שיצליח ללכוד את איש הצוות כשהוא בחיים, בעוד כוחות חילוץ אמריקאיים פועלים במירוץ נגד הזמן באזורים הרריים ומורכבים כדי לאתרו.

לפי הדיווחים, כוחות קומנדו פועלים בשעה זו במבצע קרקעי לאיתור הטייס הנעדר, לאחר שחברו אותר בשבת על ידי כוחות אמריקנים.

המצוד החל לאחר שמטוס קרב מסוג F-15E סטרייק איגל הופל על ידי מערכות הגנה אווירית איראניות חדשות. בעוד שהטייס חולץ והועבר למקום מבטחים, קצין מערכות הנשק שהיה עמו על הסיפון טרם נמצא. במהלך מבצע החילוץ נפגע מסוק בלק הוק אמריקאי ובו הטייס שחולץ מירי נשק קל, שלטענת טהרן בוצע על ידי שבטים נוודים מקומיים. בנוסף, מטוס תקיפה מסוג A-10 וורתוג נפגע אף הוא במהלך החיפושים, אך טייסו חולץ. הדיווח לא קיבל אימות רשמי מגורם מערבי.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הגיב לאירועים באיום חריף והציב לטהרן דד-ליין שיפוג ב-6 באפריל. טראמפ הבהיר כי אם איראן לא תגיע להסכם ותפתח מחדש את מצר הורמוז, "כל הגיהינום יירד עליהם" והבטיח כי צבאו יפעל להשמדת תחנות הכוח האיראניות. למרות הפלת המטוס, טראמפ טען כי "איראן לא יכולה לעשות דבר בנוגע למטוסים אמריקאים הפועלים מעל שטחה" וכי יכולות ההגנה שלה נחלשו.

במקביל למתיחות הצבאית, מחלקת המדינה האמריקאית הודיעה על מעצרן של אחייניתו ואחייניתו הגדולה של הגנרל האיראני קאסם סולימאני, שחיו בארצות הברית. המעצר בוצע לאחר שבוטל מעמדן כתושבות קבע בשל תמיכה גלויה במשטר בטהרן. בהצהרה רשמית נמסר כי "ממשל טראמפ לא יאפשר למדינתנו להפוך לבית לאזרחים זרים התומכים במשטרי טרור אנטי-אמריקאים".