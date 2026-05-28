כיכר השבת
ביקש לקלל ויצא מברך

הבכיר הצרפתי התפאר באמברגו נשק - אך נאלץ להודות: ישראל היא מעצמה

ראש הממשלה הצרפתי סבסטיאן לקורנו הגיב לשאלה בסנאט אודות אמברגו הנשק על ישראל | לקורנו "התפאר" באמברגו הצרפתי על הנשק הישראלי, אולם נאלץ להודות שלא רק שישראל אינה צריכה את הנשק של צרפת - היא גם אחת המתחרות הגדולות של הרפובליקה על תעשיית הנשק (מדיני) 

"ישראל היא אחת המתחרות הגדולות ביותר של תעשיית הביטחון הצרפתית". הצהרה דרמטית זו השמיע ראש ממשלת צרפת במהלך דיון סוער שנערך בסנאט בפריז, תוך שהוא מודה הלכה למעשה ביחסי הכוחות האמיתיים בשוק הנשק העולמי ובכך שישראל אינה נשענת על אספקה צרפתית.

"אז בואו נפסיק לומר אמברגו, לא אמברגו, זה ישראל שמחליטה לא לקנות מאיתנו", אמר ראש הממשלה.

בדבריו ביקש לקורנו להפריך לחלוטין את הטענות בדבר תלות ביטחונית כלשהי של ישראל בצרפת, והבהיר כי חברי ועדת הביטחון מכירים היטב את העובדות הללו. הוא ציין כי התעשייה הישראלית מהווה מעצמה עצמאית לחלוטין המתחרה באופן ישיר בתוצרת הצרפתית, ולא כפי שמנסים גורמים מסוימים להציג זאת.

החריג היחיד לקשר הביטחוני, כפי שחשף הבכיר, נוגע לאספקת רכיבים עבור טילי הגנה קרקע-אוויר המשמשים את מערכת כיפת ברזל. הדובר הדגיש כי הממשלה עומדת מאחורי החלטה זו במטרה להגן על אוכלוסייה אזרחית, אך הבהיר שוב ושוב כי מעבר לכך: "אין מכירות נשק צרפתי לישראל".

לדבריו, אי-מכירת הנשק לישראל אינה נובעת מחוסר רצון ישראלי אלא מהחלטה פוליטית מובהקת של פריז, אשר נקבעה כבר על ידי נשיאים וממשלות קודמות לאורך השנים. הוא הוסיף כי צרפת היא המדינה האירופית הראשונה שמביעה באופן ברור וגלוי את מחלוקתה העמוקה עם ממשלת ישראל.

למרות שהתפאר בכך שצרפת הייתה הראשונה להטיל אמברגו נשק על ישראל, נאלץ ראש הממשלה הצרפתי להודות: "ישראל אינה צריכה אותנו".

