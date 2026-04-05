מטוס F-15E - מהדגם שהופל באיראן

בשעות הבוקר המוקדמות (ראשון) לאחר מרוץ של יומיים מול כוחות איראניים, הצליחו יחידות קומנדו אמריקניות לחלץ את הנווט ממטוס הקרב F-15E שהופל ביום שישי מעל שטח איראן. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר אץ חילוץ הנווט ואמר כי הוא בריא ושלם.

על פי הדיווחים, מאות לוחמי מבצעים מיוחדים השתתפו במבצע החילוץ המורכב. עוד דווח כי הנווט האמריקני השתמש בהכשרת "הישרדות, התחמקות, התנגדות והימלטות" וזאת כדי להימנע מלכידה על ידי האיראנים. בין היתר, הוא הסתתר על רכס גבוה לאחר שהתרחק רגלית מהאיזור בו התרסק המטוס והפעיל משדר מצוקה. גורמים אמריקנים מסרו ל'וול סטריט ג'ורנל' כי "כל הכוחות שהיו מעורבים בחילוץ יצאו בבטחה מהמרחב האווירי של איראן". הנווט, שזהותו טרם נחשפה, היה אחד משני אנשי הצוות שהיו במטוס כשהופל על ידי כוחות איראניים. הטייס השני חולץ כבר ביום שישי. על פי דיווחי התקשורת האמריקנית, המבצע בוצע על ידי יחידת קומנדו מיוחדת עם תקיפות אוויריות כבדות. רשת 'אל-ג'זירה' דיווחה כי הנווט אותר לאחר חילופי אש כבדים באזור. ה"ניו יורק טיימס" מדווח כי במבצע השתתפו מאות חיילי כוחות מיוחדים. "החילוץ הגיע לאחר מרוץ בין חיים ומוות בין כוחות אמריקנים לאיראנים, שנמשך יומיים עד להגעה לחייל הפצוע", אמרו גורמים רשמיים ל"טיימס". "בסופו של דבר, כוחות קומנדו אמריקנים חילצו את הקצין במבצע ענק שכלל מאות חיילי מבצעים מיוחדים". אתר 'אקסיוס' ציטט גורם אמריקני שאמר כי "המבצע בוצע על ידי יחידת קומנדו מיוחדת עם כיסוי אווירי כבד". רשת 'פוקס ניוז' דיווחה כי הנווט וכלל הכוחות המחלצים יצאו בבטחה מאיראן. המבצע הסתיים בהצלחה לאחר שהכוחות האמריקנים הצליחו להגיע לנווט לפני הכוחות האיראניים שחיפשו אחריו. במהלך מבצע החילוץ התחוללה דרמה נוספת כאשר שני מטוסי תובלה שאמורים היו לפנות את כלל הלוחמים מאיראן למקום מבטחים, נתקעו בבסיס מרוחק באיראן. המפקדים החליטו מיד על הטסת שלושה מטוסים חדשים כדי לחלץ את לוחמי הקומנדו והנווט מאיראן ובמקביל פוצצו את שני המטוסים שנתקעו - כדי שלא ייפלו לידי האיראנים. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר בציוץ ברשת Truth Social כי הנווט האמריקני שמטוסו הופל באיראן - חולץ. "הוא בידינו!", כתב טראמפ.

כסא המפלט של הנווט, כפי שפורסם באיראן

טראמפ הוסיף וכתב: "אזרחי ארצות הברית, במהלך השעות האחרונות, צבא ארצות הברית ביצע את אחד ממבצעי החילוץ הנועזים ביותר בהיסטוריה של ארה"ב, עבור אחד מהקצינים המדהימים שלנו, שבמקרה הוא גם קולונל מוערך מאוד, ואני נרגש להודיע לכם כעת שהוא בריא ושלם!".

טראמפ הוסיף וכתב כי ""הלוחם האמיץ הזה היה מאחורי קווי האויב בהרים הבוגדניים של איראן, ניצוד על ידי אויבינו שהתקרבו אליו יותר ויותר מדי שעה, אך הוא מעולם לא היה באמת לבד כי המפקד העליון שלו, שר המלחמה, יו"ר המטות המשולבים ואחיו לנשק ניטרו את מיקומו 24 שעות ביממה ותכננו בשקידה את חילוצו. בהנחייתי, צבא ארה"ב שלח עשרות כלי טיס, חמושים בנשק הקטלני ביותר בעולם, כדי להחזירו. הוא ספג פציעות, אך הוא יהיה בסדר גמור.

"מבצע החיפוש וההצלה הניסי הזה מתווסף לחילוץ מוצלח של טייס אמיץ אחר אתמול, שאותו לא אישרנו כי לא רצינו לסכן את מבצע החילוץ השני שלנו. זו הפעם הראשונה בזיכרון הצבאי ששני טייסים אמריקאים חולצו, בנפרד, בעומק שטח האויב. אנחנו לעולם לא נשאיר לוחם אמריקאי מאחור! העובדה שהצלחנו לבצע את שני המבצעים הללו, ללא הרוג אמריקאי אחד או אפילו פצוע, רק מוכיחה פעם נוספת שהשגנו עליונות אווירית ושליטה מוחצת בשמי איראן.

"זהו רגע שכל האמריקאים - רפובליקנים, דמוקרטים וכל השאר - צריכים להיות גאים בו ומאוחדים סביבו. באמת יש לנו את הצבא הטוב, המקצועי והקטלני ביותר בתולדות העולם. אלוהים יברך את אמריקה, אלוהים יברך את כוחותינו, וחג פסחא שמח לכולם!".

האיום של טראמפ

במקביל למבצע החילוץ, הנשיא דונלד טראמפ פרסם ביום שבת איום חריף נגד המשטר באיראן. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב: "הזמן אוזל – 48 שעות לפני שכל הגיהינום ימטיר עליהם. תהילה לאל!". הנשיא הזכיר כי העניק לאיראן עשרה ימים להשגת עסקה או לפתיחת מצר הורמוז, וכי המועד האחרון יחול ביום שני בערב.

בראיון לרשת NBC News התייחס טראמפ להפלת המטוס. כאשר נשאל אם התקרית תשפיע על המאמצים הדיפלומטיים מול טהראן, השיב: "לא, בכלל לא. לא, זו מלחמה. אנחנו במלחמה".

מצד איראן נשמעו איומים נגדיים. דובר הצבא האיראני הודיע כי המדינה מתחילה לפרוס מערכות הגנה אווירית חדשות מתוצרת מקומית, במטרה לתקוף מטוסים זרים. האיום הגיע על רקע חסימת מצר הורמוז על ידי איראן, מהלך שגרם לשיבושים קשים באספקת האנרגיה העולמית.

הנשיא טראמפ ציין כי שלטון הטרור נגד האזור והעולם חייב להסתיים, רצוי באמצעות הסכם שלום, אך הזהיר מפני השלכות הרסניות אם הדבר לא יקרה. הנשיא סירב למסור פרטים נוספים על פעולות החילוץ של אנשי הצוות מהמטוס.