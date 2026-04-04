להבות עד לב השמיים | נתניהו לקח אחריות: "תקפנו את המפעלים הפטרוכימיים באיראן"

חיל האוויר הישראלי תקף הבוקר (שבת) מפעלים פטרוכימיים במחוז חוזסתאן שבדרום-מערב . על פי דיווחי אופוזיציה במדינה, תקיפת המתקנים באזור הגבול עם עיראק וכוויית לוותה בהתמרות עשן כבדות שנצפו למרחקים.

מאוחר יותר הערב (מוצ"ש), נטל אחריות על התקיפה.

הפגיעה במפעלים מסמנת את תחילת השלב החדש במערכה, שבו המטרה המרכזית היא הכלכלה האיראנית. גורמי ביטחון אישרו כי בישראל הוכנה רשימת מטרות לשבועות הקרובים הכוללת תשתיות לאומיות, גשרים, ומתקני נפט ואנרגיה שהותקפו עד כה באופן מצומצם.

בכירים בישראל ובארצות הברית ציינו כי עם השלמת הפגיעה בתעשיות הביטחוניות של המשטר, המערכה נמצאת כעת "בישורת האחרונה". לדברי גורמי ביטחון, הנזק המתוכנן לתשתיות הלאומיות צפוי להשפיע באופן עקיף גם על הציבור באיראן.

בתוך כך, התקשורת בטהראן דיווחה על תקיפה נוספת באזור מתקן הגרעין בבושהר. בהודעה הרשמית נמסר כי איש ביטחון נהרג ואחד המבנים במתחם נפגע, אך הדגישו כי "לא נרשמה עלייה ברמת הקרינה" והמתקן הגרעיני ממשיך לפעול.

בתגובה לדיווחים מסר רפאל גרוסי, ראש סבא"א, כי הוא מביע "חשש עמוק מהתקרית המדווחת". גרוסי הבהיר כי "אסור שיותקפו מתקני כוח גרעיניים או האזורים הקרובים אליהם" שכן "בנייני מעטפת אולי כוללים ציוד בטיחותי חיוני", וקרא לצדדים לגלות איפוק.

1
מצויין צריך לתקוף להם את כל המנוע הכלכלי שלהם כולל שדות הנפט שיחפשו מה לאכול
יחיאל

