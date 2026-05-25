כיכר השבת
מלחמה קרה

הרוסים משתעשעים: זה מה שקרה למטוסו של שר ההגנה כשטס מעל רוסיה

מטוס של חיל האוויר המלכותי הבריטי, שעל סיפונו שהה שר ההגנה ג'ון הילי, סבל משיבושי קליטה אלקטרוניים בעת שטס מוקדם יותר השבוע בסמוך לגבול הרוסי (בעולם)

​מטוס של חיל האוויר המלכותי הבריטי, שעל סיפונו שהה שר ההגנה ג'ון הילי, סבל משיבושי קליטה אלקטרוניים בעת שטס מוקדם יותר השבוע בסמוך לגבול הרוסי.

מערכת ה-GPS של המטוס הושבתה לחלוטין במהלך הטיסה, שנמשכה שלוש שעות, והטייסים נאלצו להשתמש במערכת ניווט חלופית.

​התקרית התרחשה ביום חמישי, בזמן שהילי היה בדרכו חזרה לממלכה המאוחדת מביקור באסטוניה, שם שוחח עם כוחות צבא בריטיים המשתתפים בתרגיל של ברית נאט"ו.

על פי ההערכות, היא שעומדת מאחורי שיבוש הסיגנל. נתיב הטיסה של המטוס היה גלוי באתרי מעקב, אך בשלב זה לא ידוע אם השר היה מטרה מכוונת.

​האירוע הנוכחי מצטרף לשורה של תקריות דומות באזור. רק יום לפני חשיפת המקרה נודע כי בחודש שעבר יירטו מטוסי קרב רוסיים מטוס ביון בריטי מעל הים השחור באופן מסוכן, אשר גרם לניתוק הטייס האוטומטי. מטוס קרב רוסי אחד התקרב עד למרחק של שישה מטרים בלבד מחרטום המטוס הבריטי.

​שר ההגנה הילי התייחס לאותו אירוע והילל את ה- "מקצועיות יוצאת דופן" של אנשי חיל האוויר המלכותי, בעוד שאת הפעילות הרוסית הגדיר כ- "בלתי מתקבלים". משרד ההגנה הבריטי ציין כי מדובר בפעולה הרוסית המסוכנת ביותר מאז שנת 2022. כמו כן, תקרית שיבוש דומה אירעה גם בשנת 2024 במטוסו של שר ההגנה לשעבר, גרנט שאפס.

רוסיהבריטניהג'ון הילי

