נגרס תוך דקות כזה עוד לא ראיתם: כך נראית גריטת המטוס שיצא משימוש של החברה שנסגרה | צפו בימים האחרונים פורסם ברשתות החברתיות תיעוד מגריטת מטוס האיירבוס A320-271N (neo) (N950NK) של חברת התעופה ספיריט איירליינס לאחר סגירת חברת התעופה | המטוס שנבנה בשנת 2021 פורק לחלקים באריזונה | עם זאת, מומחי תעופה קבעו כי מדובר בתיעוד מחודש פברואר האחרון - לפני סגירת החברה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 14:01