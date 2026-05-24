האם הפוסט שפרסם טראמפ חשף את המניע האמיתי מאחורי טיוטת ההסכם המביכה מול איראן? כך נראה שסבור הסנאטור הבכיר ומקורבו של הנשיא טראמפ לינדזי גראהם.

מוקדם יותר, התייחס נשיא ארה"ב ברשת החברתית שלו להסכם המסתמן עם איראן, והבטיח כי לא יחזור על טעותו של ברק אובמה.

בסוף הפוסט, שרבב נשיא ארה"ב את הסכמי אברהם לטקסט - כאשר ההקשר נראה על פניו כלא-ברור בעליל.

"אני רוצה להודות, עד כה, לכל מדינות המזרח התיכון על תמיכתן ושיתוף הפעולה שלהן, אשר יתחזק עוד יותר על ידי הצטרפותן לאומות הסכמי אברהם ההיסטוריים, ומי יודע, אולי גם הרפובליקה האסלאמית של איראן תרצה להצטרף".

גם אם ברור כי הצטרפותה של איראן להסכמי אברהם נראה בעיקר כהלצה של הנשיא האמריקני, לא לחינם בחר טראמפ להכניס את הנושא לתוך הפוסט שעוסק בהסכם עם איראן.

בדבריו, כך נראה, רמז טראמפ כי סעודיה ואולי מדינות נוספות יסכימו לחתום על הסכם שלום עם ישראל בתמורה לסיום המלחמה.

המהלך יסביר גם פוסט מוקדם יותר של הנשיא טראמפ, בו טען כי מדינות המפרץ הן אלו שביקשו ממנו לחזור לשולחן המשא ומתן עם איראן, כעת הגיע הזמן לפרוע את החוב. ייתכן, כי טראמפ מעוניין לפרוע אותו כעת באמצעות שלום בין ישראל למפרציות.

וכך כתב הערב הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם:

"אם למעשה כתוצאה ממשא ומתן אלה לסיום הסכסוך האיראני, בעלי הברית הערביים והמוסלמיים שלנו באזור יסכימו להצטרף להסכמי אברהם, זה יהפוך את ההסכם הזה לאחד המשפיעים ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון.

הצטרפות של ערב הסעודית, קטאר ופקיסטן להסכמי אברהם תהיה מעבר למהפכנית עבור האזור והעולם. זוהי מהלך מבריק של הנשיא טראמפ.

לערב הסעודית ולאחרים: עכשיו הגיע הזמן להיות נועזים למען עתידו של מזרח תיכון חדש. אני מצפה, כפי שהציע הנשיא טראמפ, שתצטרפו למעשה להסכמי אברהם ובכך תסיימו באופן יעיל את הסכסוך הערבי-ישראלי. אם תסרבו ללכת בנתיב הזה כפי שהציע הנשיא טראמפ, זה יהיה בעל השלכות חמורות על יחסינו העתידיים ויהפוך את הצעת השלום הזו לבלתי מקובלת. יתר על כן, זה ייתפס על ידי ההיסטוריה כטעות חישוב מרכזית."