ישראל העבירה לארצות הברית מודיעין חדש המצביע על תוכנית איראנית מחודשת להתנקשות בנשיא דונלד טראמפ, כך דיווח העיתון וול סטריט ג'ורנל בשם גורמים מודיעיניים מערביים. על פי הממצאים, מדובר בהסלמה משמעותית במאמצי טהראן לפגוע במנהיג האמריקני.

הרקע לאיום האיראני המתמשך נעוץ בחיסול הגנרל קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, שחוסל בפקודת טראמפ בכהונתו הראשונה. איראן נשבעה פומבית לנקום בנשיא האמריקני, ועתה מתברר כי התוכניות מתקדמות.

"הם רוצים לחסל את מנהיג ארה"ב - אותי", אמר טראמפ השבוע במסיבת עיתונאים באנקרה שבטורקיה. "ראיתי הבוקר - אני על כל רשימה שלהם. על כל רשימה בודדת. ועד כה, אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יימשך זמן רב".

השגרירות הישראלית בוושינגטון סירבה להגיב על הדיווח. נציגות איראן באו"ם לא השיבה לפניות לתגובה. הבית הלבן הפנה את הפניות לדברי הנשיא בפסגת נאט"ו.

המתיחות עם נתניהו

הגילוי המודיעיני מגיע על רקע מתיחות גוברת בין טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו. בשבועות האחרונים התפצלו האינטרסים של שני המנהיגים בנוגע להמשך המלחמה באיראן.

נתניהו דוגל בהמשך התקיפות באיראן ובהשגת יעדי מלחמה נוספים. טראמפ, לעומת זאת, מחפש דרך לצאת מהסכסוך, תוך ציון חששות שהמשך הלחימה עלול לפגוע במשק העולמי. ארצות הברית השיגה הפסקת אש שברירית עם איראן בחודש שעבר.